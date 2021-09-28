Председатель Комиссии по ценным бумагам США выступил за государственное регулирование криптовалютного рынка

Об этом сообщает НВ.



"Существуют торговые площадки и кредитные центры, где они объединяются, и ву них не просто десятки, а сотни и иногда даже тысячи токенов. Это ничем хорошим не закончится, если останется вне регулирования", - цитирует издание слова Генслера.



В издании отметили, что ранее он называется криптовалюты "Диким Западом" и давал понять, что выступает за усиление надзора за крипторынками.

Напомним, на прошлой неделе центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции во избежание связанных с ними рисков.