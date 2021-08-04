Председатель Ивано-Франковского отделения "Голоса" вышел из партии

Об этом он написал в Facebook.



Он заявил, что как делегат съезда, не поддержал ни исключения из партии части нардепов, ни изменения в устав.

"После съезда Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, я голосовал не так, как надо. Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется", - написал Тищенко.



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Он добавил, что отказывается участвовать в процессах, которые происходят уже в "карманной партии".

Семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии .