Предприятия, потерявшие производственные мощности из-за полномасштабной войны, смогут получить 60 млн грн льготного кредита

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.

Речь идет о мощностях, которые были повреждены, разрушены или расположены на временно оккупированных территориях.

Правительство обеспечит до 80% тела кредита перед банком. Ссуду будут предоставлять на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала. Кредит предоставляется на 5 лет. Важным условием является то, что новое или обновленное предприятие не может располагаться к зоне боевых действий ближе, чем за 50 км.

"Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы будем теперь оказывать", - отметил Шмыгаль.