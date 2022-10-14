Предприятия, потерявшие производственные мощности из-за полномасштабной войны, смогут получить 60 млн грн льготного кредита
Правительство 14 октября утвердило постановление, которое позволит предприятиям, потерявшим производственные мощности, получить 60 млн грн льготного кредита
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.
Речь идет о мощностях, которые были повреждены, разрушены или расположены на временно оккупированных территориях.
Правительство обеспечит до 80% тела кредита перед банком. Ссуду будут предоставлять на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала. Кредит предоставляется на 5 лет. Важным условием является то, что новое или обновленное предприятие не может располагаться к зоне боевых действий ближе, чем за 50 км.
"Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы будем теперь оказывать", - отметил Шмыгаль.
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