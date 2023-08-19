Экономическая ситуация

Результаты очередного опроса регионального бизнеса, проведенного ЕВА в июле, показали, что по сравнению с 2022 годом, оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в отрицательной плоскости по 5-балльной шкале (где 3 – нейтральная оценка): Львов – 2.64, Одесса – 2.47, Днепр – 2.25, Харьков – 1.62.

Хотя все регионы ощутили на себе последствия полномасштабной агрессии РФ, удаленность от линии фронта остается решающим фактором влияния на ведение бизнеса.

К примеру, в Западном регионе 76% компаний работают в полном объеме, а 72% считают условия работы удовлетворительными. В то время как в Харьковском регионе только 6% компаний работают в полном объеме и считают условия работы удовлетворительными, 31% компаний не работают (в Западном регионе таковых не было), а 44% компаний назвали условия ведения бизнеса очень сложными (8% во Львовском). регионе).

Совместными препятствиями для ведения бизнеса в большинстве регионов были признаны проблемы с рабочей силой как из-за миграции, так и мобилизации работников, в т. ч. относительно предсказуемости процедуры бронирования. Например, в Западном регионе только 4% компании не имели мобилизованных в ряды ВСУ работников. Для остальных регионов этот показатель колебался в пределах 18-30%. Одним из ключевых отрицательных факторов в Днепровском регионе также были названы обстрелы со стороны РФ. Учитывая расширение географии террористических атак, роль этого фактора с высокой вероятностью возрастет как для Южного, так и Западного регионов. При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе одного-трех лет. В то же время наиболее оптимистичными ожидания в Одесском регионе (53% респондентов ожидают завершения войны в 2024), а наиболее пессимистическими в Харьковском регионе (31% респондентов считают, что "война надолго").

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По данным Минагрополитики, по состоянию на 11.08.23 г. украинские аграрии собрали почти 23 млн. тонн ранних зерновых, что на 11% превышает этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, прекращение работы зернового коридора может привести к ограничению экспортных возможностей аграрных трейдеров и негативно повлиять на потенциальный сбор зерновых в 2024 г.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 15.08.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 5,6 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,8% до 19,50%, а также 20 млн евро (на 9 мес, с/н доходность 3,11%). Наибольшим спросом у инвесторов пользовались гривневые бумаги с погашением в июле 2026 г. (заимствовано 5,1 млрд гривен). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,35%.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 4,6 млрд гривен путем увеличения инвестиций в ОВГЗ со стороны банков (на 2,7 млрд гривен), юридических и физических лиц (на 1,4 и 0,6 млрд гривен соответственно), в то время как объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился за неделю на 0,1 млрд гривен.

Валютный рынок

В результате сокращения как предложения, так и спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, объем чистого спроса на иностранную валюту на МВРУ оставался близким к уровню предыдущей недели.

Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка составила 469 млн долларов США (по сравнению с 458 млн долларов США неделей ранее).

В то же время, объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 августа 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США в месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

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Финансовый сектор

Объем банковского кредитования в июле увеличился. В частности, объем корпоративного кредитования в гривне вырос на 0,3% (+1,4 млрд гривен), преимущественно пользуясь программами государственной поддержки, объем корпоративных кредитов в иностранной валюте – на 0,8%. Кредитование домохозяйств увеличилось на 0,8% в месяц. Росту кредитования способствовало дальнейшее расширение депозитной базы банков: остатки средств на гривневых счетах корпораций выросли за месяц на 5,2%, домохозяйств – на 1,1%. Остатки на валютных счетах в банках также увеличились – на 0,2% в месяц.

О значительном потенциале банковской системы Украины к кредитованию свидетельствуют также показатели капитализации и ликвидности. В частности, показатели адекватности капитала банков по результатам июля увеличились до 24,3% для регулятивного (в июне – 23,8%) и 14,8% – для основного капитала банков (в июне – 14,5%). Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне около 700 млрд грн, из которых около 500 млрд – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 852 льготных кредита на общую сумму 2,1 млрд грн, из них около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 35 тысяч на общую сумму 133,8 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около 2/3) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля инвестиционных кредитов по программе составляет менее 5%.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.