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Предприятия группы Ferrexpo успешно прошли международный аудит SMETA

15 февраля, 2022 вторник
14:12
Экономика

ЧАО "Полтавский ГОК" и ООО "Еристовский ГОК", входящие в группу Ferrexpo, в январе 2022 года успешно прошли аудит социальной ответственности по методике SMETA, который проводила международная компания Intertek

В ходе аудита исследовали уровень социальной защиты работников. Проверка включала производственные подразделения, вспомогательные службы и администрацию. Также проводились групповые и индивидуальные интервью на всех уровнях основных сотрудников, работников вспомогательных служб и подрядных организаций.

Положительно были отмечены подходы руководства предприятий к социальному обеспечению сотрудников, бесплатная транспортировка к рабочему месту, качественное медицинское обслуживание на базе собственной медико-санитарной части, страхование здоровья и жизни.

Результаты социального аудита будут опубликованы на официальном сайте платформы Sedex.

Руководительница проектов и программ – ведущая аудиторка социальной ответственности и систем менеджмента компании Intertek Украина Инна Ус:

"По результатам аудитов было установлено, что указанные предприятия соблюдают требования конвенций Международной Организации Труда и программы SMETA. Работодатель обеспечивает условия для безопасного труда, рабочее время отвечает требованиям законодательства Украины и отраслевым стандартам, отсутствует дискриминация, предприятие руководствуется положениями, полностью защищающими права работников".

Руководительница отдела продаж в Европе - Исполнительная директорка по внешним связям Группы Ferrexpo Ярославна Блонская:

"Мы впервые проходили аудит социальной ответственности по методике SMETA и получили высокую оценку от международной компании Intertek. Положительное заключение аудиторов свидетельствует не только о высоком качестве производства, но и о достойном уровне социальной ответственности наших предприятий. Результаты анализа еще раз подтвердили, что Ferrexpo создала необходимые условия для безопасной работы, внедряет современные передовые технологии для уменьшения негативного влияния своей деятельности на окружающую среду и является надежным деловым партнером как на Украине, так и на международных рынках".

Справка об аудите:

Sedex Members EThical Audit – это аудит, в ходе которого проводится оценка соответствия предприятия установленным требованиям по четырем основным сферам: охрана труда и производственная безопасность, окружающая среда, условия труда и деловая репутация поставщика.

Результаты аудита социальной ответственности SMETA признаются в более чем 160 странах мира и являются весомым и неоспоримым аргументом в подтверждении соблюдения предприятием нравственных норм внешних и внутренних бизнес-процессов компании.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

Справка об Intertek:

Intertek является лидером отрасли с более чем 43 800 работниками из 1000 офисов в более чем 100 странах. Компания помогает местному и глобальному бизнесу обеспечивать свое соответствие стандартам качества, здравоохранения, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности практически любого рынка во всем мире. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.intertek.com

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