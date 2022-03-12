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Война с Россией: хроника
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Предприятия Ferrexpo в условиях войны наладили стабильную работу, – председатель правления ЧАО "Полтавский ГОК" Игорь Лотоус

12 мартa, 2022 суббота
09:36
Экономика

С начала широкомасштабного наступления России на Украину предприятия Ferrexpo не имеют возможности отгружать продукцию с помощью судов и портов украинского Причерноморья. Однако предприятия смогли нарастить сбыт продукции европейским партнерам

Об этом в своем обращении сообщил председатель правления ЧАО "Полтавский ГОК" Виктор Лотоус.

"С начала широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы поддерживать каждого нашего сотрудника, каждую нашу сотрудницу, ваших родных и близких, общины и наше государство", – заявил он.

Председатель правления подчеркнул, что с 24 февраля они не могут отгружать продукцию с помощью судов и портов украинского Причерноморья, в частности, войсками агрессора заблокирована работа терминала в городе Южное, Одесской области. На стратегических совещаниях было принято решение нарастить сбыт продукции тем потребителям, к которым можно организовать доставку только по железной дороге, то есть европейским партнерам. Уже удалось достичь договоренностей об увеличении объемов отгрузки продукции с партнерами из Австрии, Словакии и Сербии.

В этой связи мы обеспечили загрузку трех производственных линий до конца марта. Сейчас определяются объемы заказов на апрель, которые позволят нам запланировать производственные мощности на следующий месяц, продолжаются переговоры с нашими польскими партнерами», – добавляет Виктор Лотоус.

На предприятиях решили все важные вопросы обеспечения производственного процесса: энергоснабжение, газоснабжение и другие технические вопросы. Заработная плата за февраль выплачена в полном объеме, и будет и дальше выплачиваться согласно графику. Питание и медицинские услуги предоставляются в обычном режиме, большинство автобусных маршрутов сохранены.

"Все работает стабильно. Наши сотрудники и их семьи имеют возможность получить бесплатную психологическую поддержку ежедневно с 8:00 до 20:00. Мы открыли круглосуточный детский центр для детей наших работников. Теперь коллеги могут оставить своих детей во время рабочей смены в безопасном месте, рядом с рабочим местом. Посещая центр, почувствовал приятную мирную атмосферу, ведь дети – наше настоящее и наша надежда – имеют возможность играть, развиваться и продолжать обучение. Как отец, уверяю вас, родители, вы можете быть спокойны за безопасность ваших детей", – заявил глава правления.

Кроме этого, компания оказывает поддержку переселенцам из регионов Украины, страдающих от боевых действий. Они помогают и Вооруженным силам Украины и отрядам территориальной обороны Горишних Плавней и выделили около 50 миллионов гривен в поддержку гуманитарных потребностей украинцев.

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война с Россией
Ferrexpo
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