Предприятие в Гомеле производит "зубы дракона" для обороны РФ, - Гаюн
Белорусский Гаюн сообщил, что оборонные бетонные сооружения РФ, также известные как "зубы дракона", изготовляют на заводе в Гомеле
Об этом говорится в расследовании мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"По нашим данным, "Зубы дракона" уже более месяца изготавливаются на Гомельском заводе железобетонных изделий и отправляются в РФ. По большей части, по предварительной информации, Гомельжелезобетон - это не единственное белорусское предприятие, которое производит такие противотанковые укрепления", - отмечается в тексте группы.
Команда Гаюна также отметила, что именно такие "пирамиды" использует ПИК Вагнера при построении так называемой линии Вагнера на временно оккупированных территориях Украины.
- Напомним, 8 ноября 2022 года Британская разведка обращала внимание, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".
- 7 декабря советник мэра Мариуполя заявил , что во временно оккупированный армией РФ город начали завозить крымские бетонные укрепления "зубы дракона".
- 18 декабря мелитопольский городской голова также сообщал, что захватчики начали устанавливать такие оборонные сооружения во временно оккупированном городе.
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