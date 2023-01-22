Предприятие в Гомеле производит "зубы дракона" для обороны РФ, - Гаюн

Об этом говорится в расследовании мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"По нашим данным, "Зубы дракона" уже более месяца изготавливаются на Гомельском заводе железобетонных изделий и отправляются в РФ. По большей части, по предварительной информации, Гомельжелезобетон - это не единственное белорусское предприятие, которое производит такие противотанковые укрепления", - отмечается в тексте группы.

Команда Гаюна также отметила, что именно такие "пирамиды" использует ПИК Вагнера при построении так называемой линии Вагнера на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, 8 ноября 2022 года Британская разведка обращала внимание, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

7 декабря советник мэра Мариуполя заявил , что во временно оккупированный армией РФ город начали завозить крымские бетонные укрепления "зубы дракона".

18 декабря мелитопольский городской голова также сообщал, что захватчики начали устанавливать такие оборонные сооружения во временно оккупированном городе.

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