Предпринимателям упростили присоединение к электросетям: Зеленский подписал закон

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ внедряет принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.



Отмечается, что законопроект устраняет сложную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.



Кроме того, документ предусматривает принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земельных участков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.



При этом внесение изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в государственной регистрации участка в кадастре.

Напомним, Верховная Рада 15 июля приняла закон №5009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям ".