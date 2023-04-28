Об этом информирует пресс-служба СБУ .

Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельхозкультур.

По информации правоохранителей, мужчина добровольно сотрудничал с российскими оккупационными властями после временной оккупации части Харьковской области. В августе он получил от них "торговый патент на торговлю зерном" и должен был платить налоги в бюджет врага, спонсируя войну в Украине.

Следствие установило, что в течение месяца злоумышленник незаконно вывез в Россию более тысячи тонн украинской пшеницы на сумму почти 5 млн грн.

"Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях", – пишет пресс-служба.

Однако после деоккупации Купянского района предпринимателя задержали правоохранители.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность и избрана мера пресечения – содержание под стражей.