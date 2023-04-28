Предпринимателя с Харьковщины, вывезшего в РФ более тысячи тонн украинского зерна, задержали
Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине коллаборанта, который за период временной оккупации района вывез в Россию более тысячи тонн пшеницы и спонсировал войну
Об этом информирует пресс-служба СБУ .
Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельхозкультур.
По информации правоохранителей, мужчина добровольно сотрудничал с российскими оккупационными властями после временной оккупации части Харьковской области. В августе он получил от них "торговый патент на торговлю зерном" и должен был платить налоги в бюджет врага, спонсируя войну в Украине.
Следствие установило, что в течение месяца злоумышленник незаконно вывез в Россию более тысячи тонн украинской пшеницы на сумму почти 5 млн грн.
"Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях", – пишет пресс-служба.
Однако после деоккупации Купянского района предпринимателя задержали правоохранители.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
- В июле 2022 года российские суда с 54 тыс. тонн украденного в Украине зерна зашли в порты Сирии .
- На оккупированной части Запорожской области россияне потребовали от фермеров сдавать им зерно за копейки.
- На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья коллаборанты крадут зерно у фермеров или покупают за бесценок и продают его в России.
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