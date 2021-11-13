Предпринимательница из Черноморска обратилась к "смотрящему". Теперь ей грозит 3-7 лет тюрьмы
За обращение к лицу, которое может оказать преступное влияние и находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, подозреваемой из Черноморска грозит от трех до семи лет заключения
Как установили оперативники Управления стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области и следователи областной полиции, предпринимательница обратилась к так называемому "смотрящему" за городом Черноморском за помощью, передает Еспресо.TV .
"Она предоставила в долг 2500 тысяч долларов США, часть которого ей вернули и остались должны еще 800. Однако женщина потребовала уплаты 1450 долларов США. Когда получила отказ о возвращении именно такой суммы, обратилась к "уголовному авторитету.
Последний вместе со своим сообщником, также имеющим связи с представителями регионального криминалитета, с угрозами "выбивали" от мужчины возврат средств", - описывают ситуацию следователи Нацполиции
В мае полицейские задержали обоих "авторитетов" при получении средств от потерпевшего. Им было сообщено о подозрениях, а суд взял под стражу без права внесения залога.
Кроме вымогательства, "смотрящему" за городом также инкриминируют установление или распространение преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).
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Вчера, 12 ноября 2021 года, на основании полученных доказательств обратившейся к "авторитету" предпринимательнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-3 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное женщине может грозить наказание в размере от трех до семи лет тюрьмы.
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