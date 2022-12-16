Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок. Надеемся, часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", - отметил премьер-министр.

Накануне для столичных котельных и станций теплоснабжения США передали специальную технику, в том числе 4 экскаватора и более 130 генераторов.

А сегодня, 16 декабря, министерство экономики Грузии выделило 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысяч долларов на генераторы разного типа для Украины.

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