Предприниматели завезли в Украину уже 500 тыс. бытовых генераторов, - Шмыгаль
В Украину после масштабных ударов по энергетической инфраструктуре уже ввезены полмиллиона маломощных генераторов, а энергетика нуждается еще в 17 тыс. крупных и промышленных установок
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок. Надеемся, часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", - отметил премьер-министр.
- Накануне для столичных котельных и станций теплоснабжения США передали специальную технику, в том числе 4 экскаватора и более 130 генераторов.
- А сегодня, 16 декабря, министерство экономики Грузии выделило 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысяч долларов на генераторы разного типа для Украины.
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