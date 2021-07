Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.



Согласно сообщению, с 1 июля 2021 года украинские предприниматели получили упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС. Новые правила будут касаться прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физических лиц.



Отмечается, что отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов из Украины. Благодаря упрощению процедуры оформления отправлений в страны ЕС существенно сократится время прохождения таможенного контроля.



В пресс-службе объяснили, что отныне маркетплейсы, в частности, Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки. Следовательно, все украинские посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро будут автоматически проходить таможню. Отмечается, что ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.



Так, чтобы правильно оформить отправление в личном кабинете Укрпочты в таможенной декларации необходимо указатт налоговый код торговой платформы, указав "Sold on _____- marketplace. VAT has been paid. IOSS number: ____" в личном кабинете в поле "Информация для таможен стран ЕС" . Также необходимо указать валюту евро и страну происхождения.



Отмечается, что при таком оформлении не будет начислено никаких дополнительных сервисных сборов ни со стороны таможни, ни со стороны принимающей стороны. Если же посылки будут оформлены не по приведенному алгоритму или стоимость товара выше 150 евро, с отправителя будут снимать дополнительные сервисные сборы со стороны почт ЕС.

