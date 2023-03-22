Предприниматели могут получить от государства до 8 млн грн на собственное дело. С чего начать

Заложить сад или теплицу, основать швейное предприятие или даже косметическую компанию, а также расширить уже существующий бизнес. Даже во время войны украинцы решаются начать собственное дело и создавать новые рабочие места. Чтобы помочь гражданам снизить безработицу, развивать свой бизнес и, как следствие, поддерживать экономику, государство продолжает помогать уже работающим и будущим предпринимателям.

Как работает єРобота и кто может получить средства на свое дело?

Кто и сколько денег может получить на собственное дело?

Сумма финансирования бизнеса по программе єРобота зависит от отрасли и масштабов предприятия. На старт малого бизнеса (программа "Свое дело") - дают микрогранты до 250 тыс. грн, на развитие садоводства можно получить до 400 тыс. за гектар площади, а для создания тепличного хозяйства - до 7 миллионов грн (программы "Свой сад" и "Своя теплица"). Для масштабирования производства перерабатывающих предприятий (программа "Новый уровень") можно претендовать на грант до 8 миллионов гривен.

Получить деньги на старт или масштабирование собственного бизнеса от государства может любой предприниматель от 18 до 65 лет, имеющий зарегистрированное юридическое лицо или ФОП. Из главных требований – разработать реалистичный и эффективный бизнес-план и раньше не пользоваться грантовой поддержкой єРобота.

Что делать, чтобы подать заявку на грант?

Чтобы получить грант от еРобота, необходимо заполнить заявку на портале Дия и прикрепить к ней документы для вашей категории. В частности, для программы "Свой сад" нужно предоставить план насаждений. А для программы "Своя теплица" - проект строительства теплицы. В категории "Свое дело" нужно подготовить бизнес-план. Бизнес-план необходим и для программы "Новый уровень", а после успешной проверки нужно будет дополнительно предоставить финансовые документы: финансовую отчетность, расшифровку расчетов, договоры аренды и т.д.

Как написать успешный бизнес-план?

Чтобы не допустить ошибок при написании бизнес-плана, следует воспользоваться несколькими советами. В частности, специалисты рекомендуют пройти обучение от Государственного центра занятости: сообщения о тренингах есть на официальных страницах учреждения. Следует уделить особое внимание доходной и расходной части бизнеса: их несоответствие – самое распространенное заблуждение в бизнес-планах. При необходимости советуют даже обратиться за консультацией к работникам банка. Также стоит ознакомиться с образцом бизнес-плана, размещенном на портале Дия. Кстати, бизнес-план при получении гранта єРобота можно подавать повторно, проанализировав ошибки в предыдущем документе.

Деньги государству можно не возвращать

Для предпринимателей, получивших финансовую поддержку от єРобота есть лишь несколько условий, которые нужно соблюдать. В частности, создать количество рабочих мест, предусмотренных программой и осуществлять предпринимательскую деятельность в течение утвержденного периода. А еще – регулярно платить налоги. Если все условия выполнены – возвращать деньги не нужно.