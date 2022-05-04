Предприниматели Херсонщины массово игнорируют "рублевую" зону, оккупанты навязывают грабительский курс и сбывают фальшивые рубли, - заместитель главы облсовета

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в "Фейсбуке".



"История с введением рублевой зоны в Херсонской области, как и ожидалось, уже начала "очень плохо пахнуть". Во-первых, предприниматели массово отказываются участвовать. Даже для съемок пропагандистских сюжетов окрам приходится конркетно напрячься, чтобы кого-то заставить к участию в них", – написал он.



Во-вторых, оккупанты навязывают "дикий обменный курс": один к двум, отмечает Соболевский.



"Это просто еще одна форма ограбить жителей области", – подчеркнул он.



Тяжелее всего приходится в оккупированных Геническе и Каховке – нам колоссальное давление оказывают захватчики на людей.



Кроме того, алчность российских захватчиков состоит еще и в том, что в недостаток идут фальшивые рбли. Причем, судя по разнице в "качестве" фальшивых рублей, речь идет о нескольких независимых друг от друга группах фальшивомонетчиков, отмечает первый замглавы облсовета.



"Кроме того есть информация, что орки уже начали пытаться с помощью этих фальшивых купюр скупать у населения ценные вещи, ювелирные украшения, бытовую технику", - отметил он.

Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна.

В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в Каховском административном районе.