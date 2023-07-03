Об этом Forbes написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Десятки украинских предприятий выдержали полтора года сплошного ужаса московского нашествия, устояли под сокрушительными обстрелами, прошли изнурительную зиму, но теперь аудит их может "победить". Напомню, что год назад я лично инициировал проведение государственного аудита Министерства обороны. Хотел получить подсказки, где есть" слабые места, чтобы учесть это при внедрении реформ", - пишет Резников.

По его словам, аудиторы провели большую работу, собрали много полезного материала, но в то же время кто-то пришел к "прорывному" мнению, что украинские поставщики Минобороны – и государственные, и частные, которые обеспечивают армию – не имеют права на прибыль вообще.

"Именно украинские - на иностранных этот "новаторский" подход почему-то не распространяется. Возникла коллизия, в которой на стороне Минобороны и украинского бизнеса не только здравый смысл, но и Гражданский и Хозяйственный кодексы, ряд системообразующих законов по предпринимательству, основательный пакет подзаконных актов". А на другой стороне – формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства (№335), и на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль должна вернуть, создавая рабочие места, поддерживая нашу экономику, платя здесь зарплаты и налоги. И что бы то ни было написано в кодексах и законах, и пусть это уничтожит тысячи рабочих мест, оставит людей без доходов, а бюджет – без поступлений", - отмечает министр.

Он отметил, что с юридической точки зрения позиция Минобороны безупречна.

"Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Украинское законодательство это гарантирует. Поэтому мы обжаловали подход Госаудита в суде. Потому что ситуация не требует каких-либо изменений к законодательству или сложным шагам. Налицо есть все, чтобы поступать разумно" и законно. Речь идет исключительно о подходе к правоприменению. То есть вы применяете право, чтобы создать возможность. Или наоборот – чтобы создать проблему. Речь идет только об этом", - говорится в статье.

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Напомним, что Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки Минобороны нашла нарушений на 2,5 млрд грн, ими считается прибыль, которую получили частные и государственные компании, сотрудничая с МО.