Предпринимателей Луганщины заставляют перерегистрироваться по законам РФ

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты в Луганской области в дальнейшем давят на местное население, в частности владельцев бизнесов и предприятий:

"В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ЦНС владеют информацией, что российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных.