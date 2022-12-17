Предпринимателей Луганщины заставляют перерегистрироваться по законам РФ
Военные РФ на территории временно оккупированной Луганской области принуждают местный бизнес к перерегистрации по законам России
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты в Луганской области в дальнейшем давят на местное население, в частности владельцев бизнесов и предприятий:
"В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, в ЦНС владеют информацией, что российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных.
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