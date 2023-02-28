Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленники создали сайт и телеграмм-бот, куда сливали паспортные данные, номера телефонов и автомобилей жителей разных регионов Украины. Заказчики покупали доступ примерно за 200 долларов, которые сбрасывали на криптогаманцы.

Правоохранители установили, что среди потенциальных заказчиков были представители российских спецслужб, искавших информацию о военнослужащих ВСУ.

Организатора схемы задержали. Им оказался предприниматель из Черкасс, купивший специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных.

Злоумышленник привлек двух жителей Киева, которые помогали создавать онлайн-сервисы с администрированием.

В ходе обысков было обнаружено компьютерное оборудование и другие доказательства преступления.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении за несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и уведомлении о подозрении его сообщникам.