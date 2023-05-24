"Предпосылок для мирного урегулирования нет": в Кремле заявили, что не согласятся на замораживание "конфликта" в Украине
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании в Украине преждевременно, а РФ будет продолжать войну, пока не достигнет своей цели
Об этом Песков рассказал в интервью одному российскому пропагандистскому агентству.
Отвечая на вопрос, к какому предложенному плану мирного урегулирования склоняется Россия, он ответил, что об этом говорить преждевременно.
"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. "Специальная военная операция" продолжается", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Владимир Путина добавил, что "конфликт" не должен быть заморожен.
"Россия рассматривает возможность только завершения "специальной военной операции": обеспечение своих интересов, достижение цели, стоящей перед Россией, либо с помощью "СВО", либо другими доступными средствами", - отметил Песков.
Он также отметил, что в настоящее время переговоры РФ с представителями украинских властей невозможны.
"Вряд ли об этом может идти речь, потому что любые переговоры с РФ запрещены", - подчеркнул Песков.
- 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получает от Запада сигналы по поводу переговоров о прекращении войны в Украине.
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