Об этом Песков рассказал в интервью одному российскому пропагандистскому агентству.

Отвечая на вопрос, к какому предложенному плану мирного урегулирования склоняется Россия, он ответил, что об этом говорить преждевременно.

"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. "Специальная военная операция" продолжается", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимир Путина добавил, что "конфликт" не должен быть заморожен.

"Россия рассматривает возможность только завершения "специальной военной операции": обеспечение своих интересов, достижение цели, стоящей перед Россией, либо с помощью "СВО", либо другими доступными средствами", - отметил Песков.

Он также отметил, что в настоящее время переговоры РФ с представителями украинских властей невозможны.

"Вряд ли об этом может идти речь, потому что любые переговоры с РФ запрещены", - подчеркнул Песков.