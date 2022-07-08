Предпосылок для дефолта Украины нет, – нардеп Железняк
Украина прошла за время полномасштабной войны несколько выплат по внешнему долгу, предпосылок для дефолта нет
Об этом народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил в эфире Еспресо,
"Что касается дефолта, мне кажется, что у нас предпосылок для этого нет. Мы прошли достаточно активные периоды выплат. Конечно, в сентябре нас ждут выплаты, но если первые пять месяцев войны мы прошли, когда были разрывы на 150-200 млрд грн, то июнь - первый месяц, когда внешняя помощь покрывает почти все расходы бюджета, которые очень велики", - сказал он.
По словам нардепа, сейчас очень трудно сводить украинский бюджет.
"Я очень надеюсь, что мы получим всю обещанную помощь и больше, чем нам обещали. Пока из обещаных нам $29 млрд нам хватит на ноябрь, а нам еще нужно проходить достаточно большой и сложный зимний период, поэтому надеюсь, что денег нам дадут даже больше", - подытожил Железняк.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить $29 млрд от международных партнеров в 2022 году.
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