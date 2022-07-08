Предпосылок для дефолта Украины нет, – нардеп Железняк

Об этом народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил в эфире Еспресо,

"Что касается дефолта, мне кажется, что у нас предпосылок для этого нет. Мы прошли достаточно активные периоды выплат. Конечно, в сентябре нас ждут выплаты, но если первые пять месяцев войны мы прошли, когда были разрывы на 150-200 млрд грн, то июнь - первый месяц, когда внешняя помощь покрывает почти все расходы бюджета, которые очень велики", - сказал он.

По словам нардепа, сейчас очень трудно сводить украинский бюджет.

"Я очень надеюсь, что мы получим всю обещанную помощь и больше, чем нам обещали. Пока из обещаных нам $29 млрд нам хватит на ноябрь, а нам еще нужно проходить достаточно большой и сложный зимний период, поэтому надеюсь, что денег нам дадут даже больше", - подытожил Железняк.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить $29 млрд от международных партнеров в 2022 году.