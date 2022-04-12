Предполагается, что это фосфорные боеприпасы: Минобороны Украины проверяет информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе, - Маляр

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прямую речь заместителя министра обороны Анны Маляр во время эфира телемарафона.

"Пытаемся выяснить, что это было. Могу говорить о предварительных данных. Есть скорее предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная позиция будет позже", — заявляет Маляр.



Кроме того, она напоминает о высоком риске потенциального применения химического оружия оккупантами.

Напомним, что вечером 11 апреля полк "Азов" заявил о применении Россией ядовитого вещества против военных и гражданских в Мариуполе.

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