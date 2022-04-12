Предполагается, что это фосфорные боеприпасы: Минобороны Украины проверяет информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе, - Маляр
Министерство обороны Украины проверяет информацию о применении 11 апреля россиянами химического оружия над Мариуполем
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прямую речь заместителя министра обороны Анны Маляр во время эфира телемарафона.
"Пытаемся выяснить, что это было. Могу говорить о предварительных данных. Есть скорее предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная позиция будет позже", — заявляет Маляр.
Кроме того, она напоминает о высоком риске потенциального применения химического оружия оккупантами.
- Напомним, что вечером 11 апреля полк "Азов" заявил о применении Россией ядовитого вещества против военных и гражданских в Мариуполе.
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