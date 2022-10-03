Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Предотвратить. Спасти. Помочь" - выпустили марки, посвященные служащим Харьковского управления ГСЧС. Там изображены 9 разных сюжетов.

"Хотя и без оружия, но служащие ГСЧС героически ликвидировали последствия вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения. Гордимся и благодарим за каждую спасенную жизнь", - говорится в сообщении.

Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марки 30 августа . Марка с собакой Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой, деньги с которой пойдут на машину для разминирования. Но впоследствии выпуск был перенесен на 1 сентября.

25 августа Дмитрий Лунин начал голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени "Гадячское сафари". Оно продлится до 31 августа.

29 августа гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский заявил , что марка с псом Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой.

23 сентября благотворительную марку к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды погасили в Нью-Йорке, Киеве и Сковородиновке Харьковской области, где рашисты осквернили музей украинского поэта.