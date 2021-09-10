Предотвратить дальнейшие разделы в Европе: глава МИД Польши обсудил с коллегами из Германии и Франции риски от Северного потока-2
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что необходимо найти способ предотвратить давление России на отдельные страны после запуска российского газопровода Северный поток-2
Об этом Рау сказал во время совместной пресс-конференции с руководителями МИД Германии и Франции в рамках празднования 30-летия создания Веймарского треугольника, передает "Укринформ".
Польский министр отметил, что, несмотря на завершение строительства газопровода, общественность и политические силы в его стране продолжают негативно относиться к этому проекту и подчеркнул, что необходимо нейтрализовать риски, связанные с запуском газопровода.
"Я сегодня также поднимал этот вопрос в ходе дискуссии между нами и выразил надежду, которая была поддержана нашими коллегами: мы сейчас будем искать такое решение, чтобы из-за дефицита безопасности, который создает этот проект, не стали возможными дальнейшие разделы в Европе, а также увеличение политической манипуляции и осуществление политического давления Россией на отдельные страны нашей части Европы ", - сказал Рау.
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Глава МИД Польши добавил, что страны Веймарского треугольника будут сотрудничать в этом. Кроме того, Рау отметил, что при обсуждении украинских вопросов он с немецким и французским коллегами "с удовлетворением восприняли решения, принятые на саммите Крымской платформы".
Веймарский треугольник - неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, основанное в 1991 году в немецком Веймаре. В рамках объединения проводятся встречи на уровне министров иностранных дел и глав государств.
- Напомним, по данным издания Bloomberg, "Газпром" планирует запустить Северный поток-2 в эксплуатацию 1 октября.
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