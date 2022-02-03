Предотвратили вывоз военных товаров на 800 млн грн: СБУ подвела итоги 2021 года
По материалам СБУ в прошлом году были осуждены 36 организаторов преступных схем, несущих угрозу государственной безопасности Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что за прошлый год разоблачены десятки попыток нелегальной переправки за границу украинской военной продукции и товаров двойного назначения.
Контрразведчики предотвратили более 60 нарушений порядка осуществления международных товарных передач оборонного значения на общую сумму почти 800 млн грн.
По материалам СБУ 36 организаторам соответствующих преступных схем, представляющих угрозу государственной безопасности Украины, суд присудил наказание.
По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.
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