Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении пяти работникам Херсонской "Северной исправительной колонии №90". Начальник учреждения обвиняется в государственной измене, другие фигуранты в колобранстве. В 2020 году работники этой колонии уже попадали в поле зрения ДБР по факту массового избиения заключенных.

Начальник колонии с марта этого года, добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Он обеспечил беспрепятственный доступ на территорию учреждения грузовиков кафиров, которые доставляли сахар, муку и сигареты российского производства. Предатель привлек осужденных к сортировке и фасовке российских товаров для дальнейшей реализации продуктов в Херсоне и области.

Он также предоставлял места для отдыха оккупационным войскам и способствовал оказанию медицинской помощи военнослужащим страны-агрессора. По указанию начальника колонии осужденные производили ремонт военной техники оккупантов на территории промышленной зоны учреждения.

Совместно с СБУ установлено, что изменили Украине и перешли на сторону врага еще четверо работников Государственного учреждения "Северная исправительная колония" №90. В мае 2022 года они добровольно поступили на службу в пенитенциарные учреждения, контролируемые оккупантами. Все предатели и предатели заняли руководящие должности.

Сотрудникам учреждения поставлено в известность о подозрении в коллаборационизме, а именно добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Начальник колонии уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb