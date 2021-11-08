Предоставляли фиктивные услуги по суррогатному материнству: СБУ разоблачила мошенников

Об этом сообщили в СБУ .



Услугами злоумышленников воспользовалось минимум 50 иностранцев и граждан Украины, а сумма заработка составила около $1 млн.



Организатором схемы стал винницкий "бизнесмен", создавший с сообщниками частные компании, в частности фиктивную клинику, не имея лицензии на медицинскую практику и медицинского персонала.



Злоумышленники предлагали услуги для участия в программе суррогатного материнства:

заключение фиктивного брака;

занесение ложной информации в медицинские документы;

поиск суррогатных матерей.

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.

На самом же деле злоумышленники предоставляли клиентам ложную информацию, чтобы их не разоблачили.В СБУ отмечают, что подозреваемые были сосредоточены на искавших в интернете иностранных клиентах. Они размещали ложную информацию о деятельности "ведущей медицинской клиники".За услуги мошенники брали $30-50 тыс.После этого они перестали выходить на связьВо время обысков правоохранители изъяли:Задержанных подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Также продолжаются проверки по нарушению ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку).

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