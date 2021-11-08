Предоставляли фиктивные услуги по суррогатному материнству: СБУ разоблачила мошенников
В Винницкой области СБУ разоблачила международную схему по предоставлению услуг по программе суррогатного материнства
Об этом сообщили в СБУ .
Услугами злоумышленников воспользовалось минимум 50 иностранцев и граждан Украины, а сумма заработка составила около $1 млн.
Организатором схемы стал винницкий "бизнесмен", создавший с сообщниками частные компании, в частности фиктивную клинику, не имея лицензии на медицинскую практику и медицинского персонала.
Злоумышленники предлагали услуги для участия в программе суррогатного материнства:
- заключение фиктивного брака;
- занесение ложной информации в медицинские документы;
- поиск суррогатных матерей.
В СБУ отмечают, что подозреваемые были сосредоточены на искавших в интернете иностранных клиентах. Они размещали ложную информацию о деятельности "ведущей медицинской клиники".
За услуги мошенники брали $30-50 тыс.
После этого они перестали выходить на связь
Во время обысков правоохранители изъяли:
- медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
- свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
- договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
- заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
- нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;
- черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.
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