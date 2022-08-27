Об этом сообщили в телеграмме СБУ.

По словам Службы безопасности, корректировщик предоставлял координаты школ для так называемых запугивающих обстрелов. Также он собирал данные о перемещении и расположении вооружений и Сил обороны Украины. Его завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ после начала вторжения.

По наводкам этого корректировщика в Николаеве разрушены две школы. Также сильные повреждения получили несколько объектов военной инфраструктуры.

Также мужчина являлся активным участником дискуссий в антигосударственных телеграмм-каналах. Там он откровенно продвигал российские нарративы и не скрывал своих антиукраинских взглядов.

Во время обыска у задержанного обнаружен телефон, с помощью которого он коммуникировал с оккупантами.

Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее в Николаевской области уже задерживали одного корректировщика огня. Он передавал информацию о местонахождении ВСУ.

Также ночью Николаевскую область продолжали обстреливать. Есть пострадавшие.