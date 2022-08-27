Предоставлял координаты школ Николаева: СБУ задержала враждебного корректировщика
Служба безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего удары по николаевским школам и собиравшего данные о перемещении и расположении сил обороны на юге
Об этом сообщили в телеграмме СБУ.
По словам Службы безопасности, корректировщик предоставлял координаты школ для так называемых запугивающих обстрелов. Также он собирал данные о перемещении и расположении вооружений и Сил обороны Украины. Его завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ после начала вторжения.
По наводкам этого корректировщика в Николаеве разрушены две школы. Также сильные повреждения получили несколько объектов военной инфраструктуры.
Также мужчина являлся активным участником дискуссий в антигосударственных телеграмм-каналах. Там он откровенно продвигал российские нарративы и не скрывал своих антиукраинских взглядов.
Во время обыска у задержанного обнаружен телефон, с помощью которого он коммуникировал с оккупантами.
Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит 20 лет лишения свободы.
- Ранее в Николаевской области уже задерживали одного корректировщика огня. Он передавал информацию о местонахождении ВСУ.
- Также ночью Николаевскую область продолжали обстреливать. Есть пострадавшие.
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