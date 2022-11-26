Предоставленные Украине западные гаубицы будут ремонтировать в Польше, - NYT
Около трети гаубиц, переданных Украине западными партнерами, вышли из строя - в Польше развернута мастерская по ремонту техники
Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечается, около трети из 350 западных гаубиц в Украине сейчас в небоеспособном состоянии.
Это объясняется активностью ежедневного использования техники: украинские военные выпускают от 2 до 4 тыс. снарядов в день.
Таким образом, гаубицы быстро изнашиваются, а дальность и точность выстрелов теряется.
NYT утверждает, что замена тяжелого ствола гаубицы невозможна в полевых условиях, поэтому решение проблемы стало приоритетной задачей для Европейского командования сил США в Европе.
"Со всем обеспечением, которое предоставляем Украине мы и наши союзники и партнеры, мы работаем. Нужно, чтобы они имели надлежащие пакеты обслуживания, а также была возможность поддерживать работу со временем", - заявил Дэниел Дэй, представитель Европейского командования США.
Так, для ремонта поврежденного вооружения США запустило в Польше мастерскую.
Утверждается, что Украина хотела бы развернуть ремонтный пункт поближе с линией фронта, чтобы возвращать вооружение к работе.
- Напомним, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт 23 ноября отметила, что центр ремонта украинской военной техники в Словакии заработает уже в декабре.
- Президент США Джо Байден приказал выделить Украине еще $400 миллионов для оборонных нужд, в новый пакет войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, средства борьбы с беспилотными авиационными системами, 200 высокоточных артиллерийских снарядов, 10 тысяч мин, высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM) .
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