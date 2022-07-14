Об основных манипуляциях и фейках, распространяемых российской пропагандой 14 июля, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграмм.

Манипуляция : временный поверенный по делам РФ в Канаде В.Проскуряков заявил: "Решение Канады по отправке в Германию турбины, необходимой для работы "Северного потока", является явным прецедентом нарушения санкций, введенных коллективным Западом".



Дезинформация : представители российского посольства в США отрицают блокаду российской стороной морских путей для украинского экспорта. Мол, в этом виноваты санкции Америки, а не заминирование Россией Черного моря.

В частности, они заявили: "односторонние санкции Вашингтона и подрыв им цепочек поставок приводят к значительным проблемам для импортеров сельскохозяйственной продукции, а обвинения в препятствовании России вывозу агропродукции из Украины морским путем не выдерживают критики".



Дезинформация : российские пропагандисты объявили, что практически все вооружения, предоставляемые Украине международными партнерами, можно найти по дешевке на Даркнете.

"Почти все наименования западного оружия, которые были переданы Украине, можно найти по очень низким ценам на площадках Даркнета", - дезинформируют российские СМИ.

Таким образом, российские пропагандисты пытаются дискредитировать Украину и снизить уровень поддержки стран-партнеров, прокомментировал Центр.

Напомним, 13 июля Россия распространяла фейк, якобы небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами.

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