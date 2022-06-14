Об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот, сообщает РБК-Украина. со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.

"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.

Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.

"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", – добавил Семельрот.

Накануне Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что его страна готова "предоставить все и помочь Украине быть успешной", прокомментировав потребность Киева в 1000 гаубицах и 300 ракетных системах залпового огня для победы над Россией.

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