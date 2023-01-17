Об этом заявил в понедельник Командующий британской армией генерал Патрик Сандерс, который в то же время отметил необходимость восстановить боеспособность британских войск как можно скорее, сообщает BBC.

"Украина найдет хорошее применение британской помощи в борьбе с Россией", - подчеркнул генерал во внутреннем обращении к британским войскам.

Он подчеркнул, что поражение России в Украине "сделает нас более безопасными".

В то же время, по его словам, передача ВСУ значительной части военной техники и боеприпасов также "временно ослабит" британскую армию. Поэтому, по его словам, жизненно важно, чтобы боеспособность армии была восстановлена быстрыми темпами.

"Нет сомнений, что сделанный нами выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и устойчивой угрозы со стороны России и выполнять наши обязательства перед НАТО", – добавил он.

Напомним, в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил во время выступления в Палате общин о выделении "наибольшего пакета военной помощи" для ускорения успеха Украины, который, в частности, будет включать эскадрилью танков.

То, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2, во время телефонного разговора с президентом Украины Зеленским 14 января подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Также после официального объявления нового предоставления оружия Сунак заявил , что "это самый мощный пакет помощи от Британии, который поможет Украине выиграть эту войну".

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