Визит специального представителя Ли Хуэя в Киев, а затем в Варшаву, Берлин и Париж. Что, по вашему мнению, может лежать в дипломатическом чемодане китайского спецпредставителя?

Прежде всего в последнее время Китай под руководством Си Цзиньпина пытался позиционировать себя в качестве миротворца. Мы видим, что он стал посредником в неожиданном соглашении между Саудовской Аравией и Ираном о нормализации отношений. В то время как война России в Украине на самом деле не приносит Китаю ничего хорошего. Вспомним, насколько важным инвестиционным объектом и торговым партнером была Украина для Китая, получая миллионы долларов инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь". В конце концов, если взглянуть на китайскую мирную инициативу, то это вовсе не мирный план, а план, который должен привести к мирному предложению Китая. И это при том, что он не осуждает вторжение России в Украину, что плохо. Первым пунктом было фактически восстановление территориальной целостности Украины, что очень важно для Китая с точки зрения Тайваня.

Итак, по ряду структурных причин я думаю, что Китай действительно не хочет, чтобы эта незаконная война продолжалась, а за счет посредничества в заключении мирного соглашения Китай хочет повысить свой собственный престиж.

Китай всерьез хочет включиться в переговорный процесс или это какая-нибудь имитация? В частности, речь идет об определенных инструментах, которые может применить Китай по отношению к РФ. Китай пытается вести себя нейтрально, но каковы были бы основные интенции Китая, что бы Китай хотел выиграть в нынешней ситуации?

Не совсем верно называть Китай нейтральным, ведь Путин и Си Цзиньпин объявили дружбу или партнерство без ограничений. Кроме того, мы не должны забывать, что Китай и Россия являются основными членами так называемой группы БРИКС, группы крупнейших развивающихся стран. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Китай явно не нейтрален. Думаю, что Китай предпочел бы прекращение огня, которое бы закрепило за Россией незаконно захваченные украинские территории: потому что Китай хочет наблюдать за боевыми действиями, потому что это может быть полезным прецедентом для Китая по отношению к Тайваню. То есть, агрессор получает вознаграждение за военные действия, но, в конце концов, все мы должны помнить, что Китай руководствуется собственными национальными интересами, в которые не входит успех России, как страны. Китай заинтересован в том, чтобы он был успешной страной и вел себя как трансакционная страна.

А как правильно Украине вести себя в нынешней ситуации? Мы же не можем сказать Китаю: смешно слышать ваши предложения, не опирающиеся на ваши правдивые интенции останавливать Кремль. Но сейчас Украина находится в воронке большого дипломатического переговорного процесса.

На мой взгляд, президент Зеленский играет в эту сложную дипломатическую игру с большим мастерством. Из вашего вопроса следует, что оттолкнуть Китай будет очень дорого стоить Украине. Китай – вторая самая мощная страна в мире. Если бы Украина, не дай Бог, пренебрегла Китаем, он мог начать оказывать больше помощи России, в том числе и оружие. Поэтому самое разумное, по-моему, сейчас для Киева и президента Зеленского - это делать то, что они делают: максимизировать расположение в Европе и в отношениях с Соединенными Штатами. Заставить европейских союзников и США почувствовать вину за то, что они предоставляют огромное количество оружия, но делают это слишком медленно, подчеркнув, что ракетные системы дальнего радиуса действия и истребители F-16 абсолютно необходимы для того, чтобы контрнаступление Украины было успешным, если бы он не состоялся.

Умная дипломатическая стратегия состоит в том, чтобы Киев был дружественным ко всем, кроме России и Беларуси.

Кремль уперся в стену мужества наших бойцов ВСУ, и стратегического развертывания у Кремля сейчас нет. Понятно, что в стратегическом плане Кремль проиграл войну. Но война продолжается и, возможно, еще продлится долго, хотя Кремлю нечего предложить – в частности, речь идет о применении дополнительных опций ведения войны. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Кремле и вокруг Кремля?

Действительно, ВСУ словно приперли российские войска к стене в Бахмуте. Они очевидно уступают. И мы видим, какой абсолютный беспорядок царит на самом высоком уровне в России: Пригожин ежедневно политически и риторически атакует министра обороны Шойгу и всех военных командиров, угрожая вывести своих криминальных наемников ЧВК Вагнера из Бахмута, и даже, по данным Washington Post, якобы предлагает украинским военным рассказать, где находятся российские войска, чтобы они стали мишенью для ВСУ. Это акт государственной измены, который при обычных обстоятельствах карается смертной казнью.

Путин закрывает на это глаза, потому что боится, что его военные командиры получат слишком много власти или потому, что он не может контролировать Пригожина.

В любом случае, похоже, что вокруг Путина царят массовые беспорядки, и это заставляет меня поверить, что он просто не знает, что делать. Путин застрял в Украине. Он не может победить и способен только отправлять на верную смерть еще больше своих солдат в надежде, что США и их европейские союзники не охотятся и перестанут оказывать Украине мощную милитаристскую поддержку. У России нет реальной стратегии как таковой, есть только личное желание Путина продолжать. Конечно, мы знаем, что россияне поддерживают войну в Украине, и все же можно ли там высказаться против войны? Когда уже экономическая боль, которую переживает Россия, изменит восприятие в российском обществе? Россияне славятся тем, что способны много страдать, но российские элиты привыкли к определенному уровню жизни, которая внезапно исчезла, возможно, навсегда, поэтому в какой-то момент упадет последняя капля, от которой хрупкий режим Владимира Путина посыпается.

Ключевая задача – это выведение российских интервентов с нашей территории и продуманный план репараций, возмещение нам огромного ущерба, а также получение Украиной гарантий безопасности. Это такой треугольник, на котором должен базироваться мирный план Украины и Запада. Как вы думаете, когда удастся заставить Путина принять подобные требования и будет ли он готов?

Не удивлю вас ответом, потому что это - победа на поле боя. Украина при поддержке своих друзей и будущих союзников должна отрезать российские войска в Крыму от остальных оккупационных войск, и таким образом повлечь за собой очень болезненные расходы на военную безопасность для России, которые заставят ее добиваться мира на условиях, которые вы только что очертили.

Есть один союзник НАТО, который недавно противостоял российским войскам на местах и заставил Путина просить о мире.

Это Турция. Это произошло на северо-западе Сирии и Ливии. Следовательно, в случаях, когда Путин терпит серьезное поражение на поле боя, он меняет свое направление, поэтому это то, что должно произойти сейчас в Украине. Другого ответа нет.

В минувшие выходные я был на конференции в родном институте в Таллинне, где американский аналитик Сэм Чарап придумывал всяческие оправдания, почему война должна прекратиться сейчас, что означало бы победу для Путина. В случае прекращения войны, Путин будет контролировать всю захваченную территорию, выжидая момент, чтобы снова напасть. Когда один из нас спросил его, как заставить Путина сесть за стол переговоров, если не победой Украины на поле боя. Ответа у него не нашлось. Так что такие люди, как он, потакают Путину, надеясь, что войну можно заморозить, и что Россия сможет удержать захваченные территории. Но этого не должно произойти, и именно Украина должна не допустить этого, одержав победу на поле боя с помощью нашей решительной поддержки.

В Кремле почувствовали, что война пришла на их территорию. Странные взрывы ("хлопки") появляются не просто на территории РФ – мы видели взрывы двух беспилотников над Кремлем. Это все очень серьезно и напоминает историю с Матиасом Рустом, немецким любителем-летчиком, приземлившимся на Красной площади в конце 1980-х годов. Это оказало колоссальное психологическое влияние на московские военные элиты. А сейчас мы получили от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow – история довольно серьезная, потому что до сих пор не получили американских ATACMS. Но Великобритания сейчас пошла на излом так называемой психологической парадигмы.

Бывало уже такое, что когда Великобритания делала первый шаг, подтягивались и остальные члены НАТО, включая США. Вспомните январь, когда США и, в частности, Германия отказались присылать свои боевые танки в Украину. Великобритания все же отважилась отправить свои "Челленджеры". А потом состоялось соглашение, и уже Германия согласилась отправить свои Leopardy в Украину, при условии, что США пришлют свои M1 Abrams. Так же и с ракетными системами большей дальности, сначала США говорили "нет", а потом, в конце концов, прислали вам свои HIMARS. После начала полномасштабного вторжения Украина умоляла США и их союзников помочь закрыть небо и установить бесполетную зону. Мы все сочли такие действия провокационными, но сейчас на защите Киева и всей Украины стоят самые современные в мире ракетные комплексы Patriot. Таким образом существует закономерность, что как только Великобритания предоставляет определенную систему вооружений, к ней со временем присоединяются США.

Крылатые ракеты Storm Shadow очень мощны. Их дальность полета составляет около 250 км. У ATACMS не намного большая дальность, около 300 километров. И потому я надеюсь, что этот шаг Соединенного Королевства приведет к изменению отношения в Вашингтоне, то есть президент Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан признают, что предоставление ATACMS и самолетов F-16 - это единственный путь к деэскалации. Ведь это Россия продолжает эскалацию, и единственный вариант успокоить ее – это победа на поле боя, для которой Украине особенно необходимы системы большей дальности и истребители.

Поэтому я чувствую, что отношение в Вашингтоне меняется, но главный вопрос, конечно, – это выборы в следующем году.

Очень важно для Украины добиться устойчивого и значительного успеха на поле боя до этих выборов и до того, как американские политики, в частности Республиканская партия, введет вопрос ограничения предоставления военной помощи Украине в программу предвыборной кампании. Мы еще не дошли до этого момента, но когда Украина победит на поле боя, думаю, что такие дебаты будут отложены.

Когда я слушаю выступления моих бывших коллег из европейских правительств, то понимаю, что сейчас они как никогда решительно настроены помочь Украине. Это касается и Германии, где министр иностранных дел Бербок преданно поддерживает Украину, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ему стыдно за свою мягкую позицию по отношению к России на протяжении последних десятилетий.

Да, это чрезвычайно существенное изменение парадигмы. Но ведь позиция США является ключевой, в частности, то, что происходит в администрации президента Байдена. Индикаторы здесь – снабжение (или не снабжение) нам ракетных систем ATACMS и самолетов F-16. Продолжаются определенные дебаты по этому вопросу, а также макрофинансовой помощи Украине. Ведь то, что мы получали от США – это около 46 млрд долларов, – сейчас этот финансовый трек завершается. Соответственно, мы ожидаем, что США могут принять большое волевое решение по продлению помощи нам.

Как я уже упоминал, думаю, что отношение меняется в сторону предоставления США истребителей F-16 и систем АТАCMS. Не знаю, будет ли это решение окончательно принято, но думаю, что администрация двигается в этом направлении.

Когда речь идет о макроэкономической помощи, все в Вашингтоне понимают, что Украина должна выжить экономически и необходимо ее отстроить.

Сейчас продолжаются дебаты о том, стоит ли использовать замороженные средства российского правительства, которые находятся на разных финансовых счетах по всему миру, для восстановления Украины.

Но когда речь заходит о нехватке макроэкономической поддержки, все еще существует много опасений по поводу внутреннего здоровья украинского правительства, то есть по поводу прозрачности и коррупции. С одной стороны, ужасно, что главу Верховного суда обвинили во взяточничестве и отстранили от должности. С другой стороны, прекрасно, что это стало известно, и, возможно, это признак того, что президент Зеленский и его правительство серьезно относятся к необходимости очистить Украину от советского наследия коррупции, в частности, нецелевого использования государственных средств. Поэтому чувствую, что, безусловно, республиканцы в Вашингтоне будут настаивать на дальнейших признаках очищения Украины от коррупции и укреплении верховенства права, прежде чем большие суммы будут переведены из американского казначейства в украинское.

К чему сейчас склоняется, по вашему мнению, администрация президента Байдена – к ускоренной победе или рассматривает нашу войну как долгосрочную? От этого зависит количество и скорость предоставления важных ресурсов – как дальнобойных систем, так и танков Abrams M1.

Администрация Байдена полностью отдана тому, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить, но в следующем году у нас большие выборы, на которых Байден может не победить, а следующим президентом может стать Дональд Трамп, не скрывающий своих намерений. На прошлой неделе он публично заявил, что если его переизберут президентом, то он через 24 часа закончит войну в Украине, сведя президента Зеленского и Путина вместе и заставив их прекратить боевые действия. Этого, конечно, не произойдет, потому что Трамп не сможет этого сделать. Но вообразим, что боевые действия внезапно прекратятся, что это будет означать? Это будет означать, что Россия получит вознаграждение посредством сокращения войны.

Поэтому администрация Байдена готова продолжать войну столько, сколько этого потребуется, но не ясно, готовы ли к этому американские избиратели.

История о турецких выборах: скоро будет второй тур. Президент Эрдоган вроде бы победил, но поддержка недостаточна. И сейчас видно, что объединяется турецкая оппозиция. Как может измениться сейчас ситуация в Черноморском бассейне в случае того или иного сценария, сопровождающего турецкие выборы?

Прежде всего, не думаю, что после второго тура выборов произойдут какие-либо политические изменения. Мне уже давно было ясно, что Эрдоган победит. Он является самым последовательным и квалифицированным политиком в истории современной Турции после Ататюрка. Я не говорю, что у меня есть фаворит на этих выборах или я как-то к ним причастен. Я просто наблюдаю и говорю, что никто в Турции не умеет так мастерски, как Эрдоган, понимать турецкий электорат. Он выиграл все национальные выборы, в которых участвовал, в то время как его оппонент все проиграл. Оппозиция избрала слабого кандидата, у которого отсутствует харизма. Вторая по величине оппозиционная партия решила не выдвигать своего кандидата, потому что лидер этой так называемой "хорошей партии" или "электронной партии" понимала, что Кемаль Киличдароглу никогда не победит Эрдогана.

Изменений в политике ждать не стоит. Турция и дальше будет поддерживать Украину военно и дипломатично, в то же время не вводя санкций против России, но выступая посредником в продолжающемся зерновом соглашении. Однако если бы Кемаль Киличдароглу победил, ведь нельзя быть во всем уверенным на 100%, то думаю, что и он продолжил бы ту же политику. Турция имеет такую внешнюю политику по структурным причинам. Она решительно поддерживает расширение НАТО за счет Украины и Грузии. Оппозиционная партия CHP поддерживает такую позицию, как территориальную целостность и суверенитет Украины, а также осуждает агрессию России против Украины.

Но в то же время экономические связи, связывающие Россию и Турцию, останутся неизменными. Россия является очень важным экспортным рынком для Турции, как с точки зрения сельскохозяйственного производства, так и с точки зрения туризма. Я имею в виду российские туристические деньги, поступающие в турецкую казну, и энергетику - как важную связь между Россией и Турцией, в частности речь идет о природном газе и атомной энергетике, поскольку первая атомная электростанция в Турции - проект стоимостью 20 миллиардов евро - построен "Росатомом", и она скоро начнет функционировать. Эти базовые структурные реалии не изменятся, независимо от того, кого изберут президентом Турции, но это будет Эрдоган.

А коллективный Эрдоган в случае проигрыша готов был бы отдавать власть? Все ли перешло бы в формат возможного противостояния?

Таково было и в США. Дональд Трамп без доказательств до сих пор утверждает, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а на прошлой неделе он заявил, что признает результаты выборов 2024 года, если сочтет их честными, то есть, если он победит.

Но политический климат у Турции совсем другой. Во-первых, Эрдоган уже заявил, что будет уважать результаты выборов, какими бы они ни были. Однако окружающие его элиты могут пойти на определенные уловки в случае если преимущество оппозиции будет незначительным. Это могут быть судебные дела или пересчеты голосов, но вряд ли турецкие избиратели с этим смирятся. Лучше всего в этих выборах – это то, с каким энтузиазмом турецкие избиратели принимали в них участие. Была зафиксирована рекордная явка турецких избирателей - в именно 88%. Для сравнения, в США очень высокой явкой на выборах считается 65%. Следовательно, почти 89% зарегистрированных избирателей фактически проголосовали на этих выборах. И когда я ездил по разным избирательным участкам, на дорогах были пробки, потому что так много людей спешили на выборы. Наблюдатели всех политических партий тщательно проверяли каждую урну для голосования, проверяли результаты, убеждались, что подсчитанные и перечисленные ими итоги были должным образом переданы дальше. Все это для того, чтобы убедиться, что результаты были честными, а выборы – демократическими.

Так что администрирование выборов в Турции на очень высоком уровне. С другой стороны, действующий президент обычно имеет огромные преимущества с точки зрения влияния на СМИ и админресурса на такие проекты, как предоставление всем домохозяйствам бесплатного природного газа в месяц или многократное повышение минимальной заработной платы, что делает выборы не очень честными. Впрочем, выборы в Турции таки свободны, а украсть их – сверхтрудная задача. Так что если разница не будет слишком большой, скажем, 1%, в пользу оппозиции, думаю, Эрдогану не останется иного выбора, кроме как признать результаты выборов.