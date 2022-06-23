Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС поддержал Европарламент, - резолюция
Европарламент принял соответствующую резолюцию и призвал глав стран ЕС поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз
Об этом говорится на официальном сайте Европейского парламента.
Днем 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призывает глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" дать Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС.
Решение поддержали 529 участников голосования, против проголосовали 45 человек. Еще 14 воздержались.
"В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения", - отмечают евродепутаты.
Они отмечают, что не существует "скорого пути" для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС и зависящим от эффективного внедрения реформ.
В заявлении также говорится, что Европарламент приглашает правительства Украины, Республики Молдова и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа" и ускорить введение реформ с целью скорейшего выполнения критериев членства в ЕС.
"Украинцы, молдаване и грузины заслуживают жить в свободных, демократических процветающих странах и являются гордыми и преданными членами европейской семьи", - заявляют евродепутаты.
В заявлении также отмечается, что перспектива полноправного членства в ЕС для стран отвечает собственным политическим и экономическим интересам Евросоюза, а также интересам безопасности.
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