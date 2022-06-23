Об этом говорится на официальном сайте Европейского парламента.

Днем 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призывает глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" дать Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС.



Решение поддержали 529 участников голосования, против проголосовали 45 человек. Еще 14 воздержались.



"В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения", - отмечают евродепутаты.



Они отмечают, что не существует "скорого пути" для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС и зависящим от эффективного внедрения реформ.



В заявлении также говорится, что Европарламент приглашает правительства Украины, Республики Молдова и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа" и ускорить введение реформ с целью скорейшего выполнения критериев членства в ЕС.



"Украинцы, молдаване и грузины заслуживают жить в свободных, демократических процветающих странах и являются гордыми и преданными членами европейской семьи", - заявляют евродепутаты.



В заявлении также отмечается, что перспектива полноправного членства в ЕС для стран отвечает собственным политическим и экономическим интересам Евросоюза, а также интересам безопасности.

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