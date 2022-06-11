Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС - это не только об Украине, но и о будущем демократии в мире - Яценюк
Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Потому что это решение гораздо больше, чем просто об Украине. Это решение о ЕС и вообще о будущем демократии в мире”, - подчеркнул глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ
“Сейчас для Европейского Союза нужно уяснить одну ключевую вещь – решительность в принятии решений. Исторические решения приводят либо к победам, либо к поражениям. Были исторические решения, которые привели к поражениям: это ряд решений 1939 года, это решение отказать Украине в предоставлении Плана действий по членству в НАТО”, - подчеркнул он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что если бы ПДЧ был подписан, с высокой вероятностью Россия не напала бы на Украину: "Я могу с высокой вероятностью сказать, что нашим западным партнерам не нужно было бы сегодня тратить невероятные средства на поддержку Украины и поддержку собственных военных бюджетов. Я могу с высокой вероятностью сказать, что путинская диктатура тогда бы не одержала победу”.
"Для меня очевидно, что другого исторического решения, победного решения, как предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, просто быть не может", - подчеркнул он.
“В других обстоятельствах такие диктаторы, как Путин, а Путин не один в мире, будут дальше проводить антидемократическую политику. И тогда ЕС сам будет стоять перед угрозой собственного существования. А расширение Европейского Союза за счет Украины – это усиление, укрепление и это усиление мировой демократии. Потому другого решения быть не может”, - подчеркнул Арсений Яценюк.
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