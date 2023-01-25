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Предоставление танков поможет ВСУ вести механизированную борьбу и нанести поражение армии РФ и освободить территории, - ISW

25 января, 2023 среда
06:50
война с Россией

Предоставление Украине современных боевых танков позволит украинским воинам нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что поставка танков позволит ВСУ усилить механизированные боевые действия.

"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированную борьбу для победы над российскими военными и освобождения территории Украины", – отмечают в ISW.

Ранее аналитики заявили, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрследующих операций. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

  • Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
  • По состоянию на 22 января было известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков. А Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
  • Впоследствии немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall заявил, что готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.
  • 24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
  • А Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать Leopard 2 Украине.
  • Также стало известно, что по итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
  • В этот же день издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что предоставление Украине танков канцлер Олаф Шольц может объявить 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.
  • Однако в Государственном департаменте США не было официальных подтверждений со стороны Германии о готовности принять решение, которое позволило бы отправку в Украину танков.

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