Предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины и стран Западных Балкан не противоречат друг другу, - МИД отреагировал на заявление премьера Нидерландов
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС, и о несправедливости в отношении стран Западных Балкан.
Об этом он написал в Facebook .
"Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан. Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода", - отметил Николенко.
Спикер заявил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.
"Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан лишь сделает ЕС более сильным и процветающим. Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан", - написал он.
По словам спикера, наступил момент истины.
"ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", - подытожил Николенко.
-
Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.56
Покупка 34.56Продажа 36.3
-
EUR
Покупка 36.32Продажа 38.43
- Актуальное
- Важное