Предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины и стран Западных Балкан не противоречат друг другу, - МИД отреагировал на заявление премьера Нидерландов

Об этом он написал в Facebook .

"Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан. Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода", - отметил Николенко.

Спикер заявил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

"Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан лишь сделает ЕС более сильным и процветающим. Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан", - написал он.

По словам спикера, наступил момент истины.

"ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", - подытожил Николенко.

Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.