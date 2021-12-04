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Предоставление России гарантии нерасширения НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко

4 декабря, 2021 суббота
13:38
война с Россией Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО не может предоставлять России никаких гарантий по нерасширению Альянса, потому что это будет концом блока и свободной Европы

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, сообщает 5 канал.

"России просто нельзя давать какие-либо юридические гарантии по нерасширению НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для Свободного мира, и для Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что это опасность не только для Украины, но и для демократии и свободы, это угроза для Европы и мировой глобальной безопасности.

"За пять лет моего президентства у меня очень позитивный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", – сказал Порошенко.

"Стратегической целью Путина является захват Украины. Мы не должны позволить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Ведь это не только война с Украиной, которая идет с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это также кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это также опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Пятый президент считает заявление Путина попыткой дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества.

"Наш общий интерес – не позволить ему этого сделать. И в этой ситуации очень важно для всего мира, в частности для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", – резюмировал Порошенко.

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Россия
Петр Порошенко
русская агрессия
НАТО
Европейская солидарность
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