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"Предоставление ПВО должно опередить ракетные атаки РФ": Зеленский в Давосе призвал мир ускорить принятие решений

18 января, 2023 среда
22:20
война с Россией

Владимир Зеленский призвал мир к более быстрому принятию решений и подчеркнул, что "мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию врага"

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе.

Президент Украины отметил, что "мир не успевает реагировать на изменения и вызовы" и что быстрые и оперативные решения дали положительный результат в этой войне. Он также подчеркнул, что "миру понадобились дни, чтобы ввести первые санкции, в то время как России понадобилось менее одной секунды, чтобы начать войну".

"Время, которое мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства. Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши бытрые решения дали положительный результат: открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине ПВО и тяжелого оружия должно опередить новые ракетные атаки Росси, и что трибунал против государства-террориста должен предотвратить новые преступления.

"Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага. Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западными танками должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно опередить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность. Даность же для нас то, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах", - сказал он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ежегодного форума в Давосе Украина будет лоббировать усиление глобального давления на РФ.

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Владимир Зеленский
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