Предоставление Израилем лазерного оружия вполне может стать весомым шагом защиты Украины, – Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Буквально полгода назад подобные испытания прошли в Израиле, где есть мобильные комплексы противовоздушной обороны с использованием лазерной энергии. Мало того - на первой встрече Рамштайна Израиль был приобщен к переговорам по предоставлению тех или иных образцов Украине… Поэтому, думаю, шаг участия Израиля в отношении защиты Украины может быть, в том числе, в передаче и таких комплексов", – подчеркнул Згурец.



Эксперт также отметил, что Рамштайн-2 была продуктивной для Украины, поскольку свидетельствует о расширении количества стран, которые готовы оказывать помощь Украине. Участвовали в Рамштайне-2 47 стран, а 20 из них объявили новые пакеты помощи.



"По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин объявил несколько значимых моментов. В частности, это готовность Дании передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" в береговом исполнении", – сказал он.

Рамштайн-2. Накануне министр обороны США провел виртуальную встречу по Украине с представителями более 40 стран.

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