Предоставил оккупантам авто и сооружения для укрепления КПП: в Запорожье сообщили о подозрении депутату сельсовета
На Запорожье депутату Великобелозерского сельсовета, предоставившему оккупантам авто, горючее и еду, объявили подозрение в коллаборационизме
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В марте 2022 года, во время временной оккупации села Большая Белозерка, подозреваемый согласился сотрудничать с оккупантами. За счет ресурсов местного сельхозпредприятия, которым он управляет, депутат предоставил россиянам продукты питания, собственно авто, горюче-смазочные материалы для российской техники.
"Также он предоставил переносные деревянные постройки, которыми российские военные укрепили контрольно-пропускной пункт для дальнейшего использования его в боевых действиях против ВСУ", - отметили в ОГПУ.
Мужчине объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Его задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 6 июня работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины и ДБР сообщили о подозрении шести коллаборантам, среди которых полицейские.
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