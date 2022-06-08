Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В марте 2022 года, во время временной оккупации села Большая Белозерка, подозреваемый согласился сотрудничать с оккупантами. За счет ресурсов местного сельхозпредприятия, которым он управляет, депутат предоставил россиянам продукты питания, собственно авто, горюче-смазочные материалы для российской техники.

"Также он предоставил переносные деревянные постройки, которыми российские военные укрепили контрольно-пропускной пункт для дальнейшего использования его в боевых действиях против ВСУ", - отметили в ОГПУ.

Мужчине объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Его задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

6 июня работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины и ДБР сообщили о подозрении шести коллаборантам, среди которых полицейские.

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