Преднамеренный этноцид. Россия отправляет на войну с Украиной бурят, дагестанцев и тувинцев, - Подоляк
Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России
Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России", — считает Подоляк.
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Советник главы ОПУ отметил, что москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза чем дагестанцы, в 275 раз — чем буряты и в 350 - чем тувинцы.
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