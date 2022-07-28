Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России", — считает Подоляк.

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Советник главы ОПУ отметил, что москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза чем дагестанцы, в 275 раз — чем буряты и в 350 - чем тувинцы.

27 июля Sky News заключил, что Россия "окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс".

Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине.

В перехваченном разговоре оккупант пожаловался на молниеносную работу ВСУ.

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