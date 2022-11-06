Предмет переговоров с Россией зависит от Украины, - политический деятель Рашкин
Политический и общественный деятель в США Юрий Рашкин считает, что Украина может вести с Россией переговоры только о возвращении оккупированных территорий и выплате репараций
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Статью в The Washington Post о переговорах с Россией я рассматриваю как разумный пиар. Я считаю, что это дипломатия на высоком уровне, когда с одной стороны администрация президента США Джо Байдена говорит, что они не против переговоров с РФ, а с другой продолжают помогать Украине. В администрации Джо Байдена неоднократно отмечали то, что они хотят усилить позиции Украины на поле боя", - пояснил Рашкин.
Политический деятель считает, что Украина и Россия рано или поздно сядут за стол переговоров.
Мы все понимаем, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И в конечном итоге нужно будет сесть за стол переговоров. Однако о чем будут говорить на переговорах с РФ зависит только от Украины. Поскольку это будут переговоры между Украиной и Россией. будет идти о возвращении оккупированных территорий, включая Крым, и репарации, так почему бы Украине не принять участие в таких переговорах. Ведь фактически это будет капитуляцией России", - добавил он.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией , пока ею руководит Владимир Путин.
- 4 октября Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.
- 30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".
- В МИД Украины ответили, что единственным реалистическим основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины.
- 31 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.
- 5 ноября The Washington Post писал, что Администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским президентом Владимиром Путиным.
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