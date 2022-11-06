Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Предмет переговоров с Россией зависит от Украины, - политический деятель Рашкин
Эксклюзив

Предмет переговоров с Россией зависит от Украины, - политический деятель Рашкин

6 ноября, 2022 воскресенье
18:50
война с Россией

Политический и общественный деятель в США Юрий Рашкин считает, что Украина может вести с Россией переговоры только о возвращении оккупированных территорий и выплате репараций

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Статью в The Washington Post о переговорах с Россией я рассматриваю как разумный пиар. Я считаю, что это дипломатия на высоком уровне, когда с одной стороны администрация президента США Джо Байдена говорит, что они не против переговоров с РФ, а с другой продолжают помогать Украине. В администрации Джо Байдена неоднократно отмечали то, что они хотят усилить позиции Украины на поле боя", - пояснил Рашкин.

Политический деятель считает, что Украина и Россия рано или поздно сядут за стол переговоров.

Мы все понимаем, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И в конечном итоге нужно будет сесть за стол переговоров. Однако о чем будут говорить на переговорах с РФ зависит только от Украины. Поскольку это будут переговоры между Украиной и Россией. будет идти о возвращении оккупированных территорий, включая Крым, и репарации, так почему бы Украине не принять участие в таких переговорах. Ведь фактически это будет капитуляцией России", - добавил он.

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией , пока ею руководит Владимир Путин.
  • 4 октября Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.
  • 30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".
  • В МИД Украины ответили, что единственным реалистическим основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины.
  • 31 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.
  • 5 ноября The Washington Post писал, что Администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским президентом Владимиром Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
Читайте также:
Херсон
5 ноября, 2022 суббота
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Володимир Путін
5 ноября, 2022 суббота
В ответ на ядерный удар и Путина убьют, и НАТО вступит в военное столкновение с Россией, - Пионтковский
Реджеп Тайип Эрдоган
5 ноября, 2022 суббота
Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как разговаривать с кремлевским мерзавцем, - Пионтковский
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 ноября
19:21
Обновлено
"Шахтер" разгромил "Ингулец", результаты и расписание других матчей 11-го тура
19:18
"Они больше сдают Херсон, чем удерживают": ГУР опубликовало разговор военного с "Л/ДНР"
19:09
По Ворожбянскому обществу из России за день прилетело 72 снаряда, - глава Сумской ОВА Живицкий
19:05
Из-за вражеских атак Укрзализныця изменила график движения поездов на Сумщине
18:51
Петр Порошенко
Мина в "подарок": Петр Порошенко показал "сюрприз", который от его имени передали оккупантам на фронте
18:48
Интервью
Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский
18:41
Эксклюзив
Николай Маломуж
Украина не должна отказываться от переговоров с РФ, а соглашаться вести их на собственных условиях, - генерал Маломуж
18:32
Эксклюзив
Будущее РФ может развиваться по трем группам сценариев, – преподаватель бизнес-школ УКУ и НаУКМА Пекарь
18:30
В Херсоне оккупанты заменяли транспортные узлы и важные объекты, - местный журналист Рыженко
18:24
В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб ребенок
17:37
Россияне уничтожили известный мурал в Мариуполе, - Андрющенко
17:32
Оккупанты поразили более 1100 медицинских учреждений за время полномасштабного вторжения
17:31
В Беларуси российские оккупанты пренебрежительно относятся к белорусским, растет напряжение, - ГУР
17:22
Среди военных РФ в Беларуси наблюдаются масштабные вспышки заболеваний, белорусские медики не справляются, - разведка
17:15
Интервью
Путин Эрдоган
Цугцванг Путина: каждый последующий шаг усугубляет его ситуацию, – американский политолог Юнус
16:51
Зерновая инициатива, санкция, Иран. Зеленский пообщался с главой Еврокомиссии
16:36
Эксклюзив
РФ строит линии обороны на левом берегу Херсона, чтобы лишить ВСУ возможности форсировать Днепр, - военный эксперт Коваленко
16:11
В Минреинтеграции объяснили, что делать, если оккупанты депортировали ребенка
15:52
Чехия Украина
Политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны: глава МИД Чехии о спецтрибунале над высшим руководством РФ
15:51
На фото Каховская ГЭС
Херсон без света, россияне обвиняют ВСУ в обстреле Каховской ГЭС
15:13
В ДТЭК объяснили, почему в некоторых столичных домах нет плановых отключений света
15:07
Наталья Диденко
В Киеве 7 ноября воздух будет туманным, а температура будет достигать +7, +8 градусов, - Наталья Диденко
15:00
"Днепр-1" победил "Минай" и сохранил отрыв от "Шахтера" в УПЛ
14:51
Обновлено
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли деревянным забором
14:45
Эксклюзив
В Украине нужен обновленный закон о дерусификации, - общественный активист Поздняков
14:31
Эксклюзив
Есть смысл иметь в домах генераторы на несколько квартир, – исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов
14:28
Не больше трех упаковок: в Запорожье в супермаркете установили ограничение на продажу яиц, – СМИ
14:16
Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ
14:02
Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail
13:56
В МИД Румынии отреагировали на заявление Путина о посягательстве Бухареста на территорию Украины
13:50
Россияне за неделю выпустили всего 906 человек с оккупированных территорий
13:45
В Белгороде горит резервуар на нефтебазе
13:32
В КГГА прокомментировали публикацию NYT о возможности эвакуации всех жителей Киева
12:57
Из-за российской агрессии в Украине пострадало 3 млн га леса и оказались под угрозой большие заповедники
12:32
Дуда считает, что Польша выполнила все требования, касающиеся независимости судей и верховенства права
12:17
Россияне ночью обстреляли Николаевщину, есть попадания
12:14
Инфографика
Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
11:59
В Танзании пассажирский самолет, в котором летели 43 человека, упал в озеро Виктория
11:39
Илон Маск запустил в twitter платную подписку за верификацию аккаунтов
11:24
В Херсонской области оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV