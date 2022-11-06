Предмет переговоров с Россией зависит от Украины, - политический деятель Рашкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Статью в The Washington Post о переговорах с Россией я рассматриваю как разумный пиар. Я считаю, что это дипломатия на высоком уровне, когда с одной стороны администрация президента США Джо Байдена говорит, что они не против переговоров с РФ, а с другой продолжают помогать Украине. В администрации Джо Байдена неоднократно отмечали то, что они хотят усилить позиции Украины на поле боя", - пояснил Рашкин.

Политический деятель считает, что Украина и Россия рано или поздно сядут за стол переговоров.

Мы все понимаем, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И в конечном итоге нужно будет сесть за стол переговоров. Однако о чем будут говорить на переговорах с РФ зависит только от Украины. Поскольку это будут переговоры между Украиной и Россией. будет идти о возвращении оккупированных территорий, включая Крым, и репарации, так почему бы Украине не принять участие в таких переговорах. Ведь фактически это будет капитуляцией России", - добавил он.