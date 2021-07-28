"Предмет отдельной дискуссии": Резников о лишении гражданства за российский паспорт

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников .