"Предмет отдельной дискуссии": Резников о лишении гражданства за российский паспорт
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что инициатива о возможном лишении украинского гражданства за добровольное приобретение российского вряд ли будет применена к украинцам в Крыму и на оккупированном Донбассе
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.
"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников .
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