"Предмет накручивания и нагнетания": Ляшко рассказал, когда разрешат бустерную дозу вакцины от COVID-19 и почему она не является приоритетом Минздрава
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что третья доза вакцинации от COVID-19 будет доступна украинцам уже в начале 2022 года
Об этом он рассказал в интервью BBC Украина .
"Вакцин в Украине хватает. Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал Ляшко.
По оценкам министра, третья прививка от COVID-19 станет доступной уже в январе-феврале 2022 года. Однако это может произойти раньше, поскольку зависит от многих факторов.
"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я, как министр здравоохранения, сразу приму решение, и запустим бустерную вакцинацию", - отметил Ляшко.
В то же время глава Минздрава отметил, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано только 40% населения Украины, в то время как цель – 70%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать тех, кто не получил прививки, ведь так можно остановить активную циркуляцию вируса в мире.
Ляшко подчеркнул, что именно такова и основная задача Минздрава - увеличивать количество людей, получивших хотя бы первую дозу COVID-вакцины, а не вводить бустер. Это, в частности, поможет разгрузить систему здравоохранения.
"Это предмет снова накручивания и нагнетания. Потому что при 40% населения мы беспокоимся об определенной персональной защите. Для нас приоритетом является делать больше прививок людей, которые вообще не имеют прививок", - подчеркнул Ляшко.
Ляшко признает, что в этом случае бустерная доза не столь важна, поскольку распространение коронавируса уменьшается от процента вакцинированных людей, а не количества вакцин, получивших небольшой процент населения.
"У меня просьба: если мы так хотим защитить украинцев, то давайте делать с вами одну вещь - просить и убеждать тех, кто еще не пришел на прививку. А таких у нас более 10 млн. Потому что это защита наша с вами, это защита наших родных. Потому что тогда мы уменьшим циркуляцию, защитим наших родителей от того, что им в определенный период могут не оказать помощь. Это надо понять, а не заниматься эгоизмом - мне по барабану, который будет происходить в стране, мне нужна бустерная доза", - сказал Ляшко.
- Как сообщалось ранее, глава ВОЗ заявил, что вводить третью дозу вакцины от COVID-19 нет смысла, потому что большинство людей из групп риска все еще не получили никакой прививки.
- 29 ноября Виктор Ляшко сообщал , что в Украине 35% граждан полностью вакцинировались от COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.04
- Актуальное
- Важное