"Предмет накручивания и нагнетания": Ляшко рассказал, когда разрешат бустерную дозу вакцины от COVID-19 и почему она не является приоритетом Минздрава

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина .

"Вакцин в Украине хватает. Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал Ляшко.

По оценкам министра, третья прививка от COVID-19 станет доступной уже в январе-феврале 2022 года. Однако это может произойти раньше, поскольку зависит от многих факторов.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я, как министр здравоохранения, сразу приму решение, и запустим бустерную вакцинацию", - отметил Ляшко.

В то же время глава Минздрава отметил, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано только 40% населения Украины, в то время как цель – 70%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать тех, кто не получил прививки, ведь так можно остановить активную циркуляцию вируса в мире.

Ляшко подчеркнул, что именно такова и основная задача Минздрава - увеличивать количество людей, получивших хотя бы первую дозу COVID-вакцины, а не вводить бустер. Это, в частности, поможет разгрузить систему здравоохранения.



"Это предмет снова накручивания и нагнетания. Потому что при 40% населения мы беспокоимся об определенной персональной защите. Для нас приоритетом является делать больше прививок людей, которые вообще не имеют прививок", - подчеркнул Ляшко.



Ляшко признает, что в этом случае бустерная доза не столь важна, поскольку распространение коронавируса уменьшается от процента вакцинированных людей, а не количества вакцин, получивших небольшой процент населения.

"У меня просьба: если мы так хотим защитить украинцев, то давайте делать с вами одну вещь - просить и убеждать тех, кто еще не пришел на прививку. А таких у нас более 10 млн. Потому что это защита наша с вами, это защита наших родных. Потому что тогда мы уменьшим циркуляцию, защитим наших родителей от того, что им в определенный период могут не оказать помощь. Это надо понять, а не заниматься эгоизмом - мне по барабану, который будет происходить в стране, мне нужна бустерная доза", - сказал Ляшко.