Предложенная правительством накопительная пенсионная система является неуместной и приведет к увеличению дефицита пенсионного фонда, - Несходовский

Эксперт сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Введение накопительной пенсионной системы в Украине сейчас неуместно. Это связано со многими причинами. Самый первый вопрос, куда будут финансироваться средства? Фондовый рынок в Украине на сегодняшний день является неразвитым. Как результат, ценных бумаг, в которые можно было бы вкладывать средства с достаточным уровнем надежности, очень мало. Поэтому такие пенсионные фонды не будут зарабатывать денежные средства, не будут вкладывать их в экономику. В качестве альтернативы облигациям государственного займа, это означает, что мы будем финансировать дефицит госбюджета. это не даст того стимула, тех эффектов, которые есть", - отметил Несходовский.

Экономист отметил, что сумма, которая может быть накоплена по предложенной правительством схеме: 2% от работодателей и 2% от непосредственных работников - это всего 4%, то есть 48% в год. Таким образом за 30 лет человек накопит себе определенный фонд в размере 15-месячной средней заработной платы.

"Подход, который правительство предлагает, неуместен и приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда и уменьшению поступлений в местные бюджеты. Должен быть другой путь, а именно внедрение условно-накопительной системы, которая позволит привязать этот вопрос к тем проблемам, которые создает внедрение обязательного 2-го уровня пенсионного обеспечения", - сообщил Несходовский.

Напомним, Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы в 2021 году.

Верховная Рада 29 апреля отправила на доработку законопроект о введении накопительной пенсии.

31 мая Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отклонить доработанный проект закона и два альтернативных ему документа.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, при которой работодатели платят взносы за работника в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Эти средства идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Дефицит Пенсионного фонда по итогам 2020 года превысил 13 млрд грн.