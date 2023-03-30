Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Предложения КРАИЛ на 2023 год
PR

Предложения КРАИЛ на 2023 год

30 мартa, 2023 четверг
09:53
Новости

В условиях военного положения Комиссия, занимающаяся регулированием азартных игр и лотерей, вынесла предложения правительству Украины по созданию трех законопроектов и трех проектов постановлений Кабинета Министров, направленных на регулирование указанной сферы

Предложения, внесенные Комиссией, были включены в проекта Плана приоритетных действий правительства на 2023 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины под номером 221-р от 14 марта 2023 года.

Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса

Комиссия в рамках направления "Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса", представила предложения по созданию двух законопроектов:

  • Законопроект, регулирующий особенности проведения государственного регулирования в области организации и проведения азартных игр и лотерей во время военного положения;
  • Законопроект, направленный на изменение некоторых законов Украины для улучшения правового регулирования деятельности на рынке азартных игр.

Внедрение этих законопроектов позволит контролировать сферу азартных игр и лотерей во время военного положения, а также обеспечить поддержку и стабильность бизнеса в этой области.

Эффективное государственное управление

Список мер, направленных на улучшение государственного регулирования азартных игр и лотерей включает следующие законопроекты и проекты постановлений Кабмина:

  • Разработка законопроекта, который сосредоточен на особенностях государственного регулирования в сфере азартных игр и лотерей во время чрезвычайных ситуаций с целью совершенствования правового регулирования отрасли и обеспечения ее устойчивости.
  • Внесение изменений в некоторые законы, направленное на улучшение условий функционирования отрасли и повышение контроля над ее деятельностью.
  • Упрощение процедуры регистрации и мониторинга деятельности субъектов рынка через проект постановления Кабмина.
  • Внедрение системы слежения за деятельностью субъектов отрасли с использованием современных технологий и разработки механизма контроля за соблюдением законодательства в сфере азартных развлечений. Для этого рекомендуется утвердить порядок функционирования системы онлайн-отслеживания.

Почему важно государственное регулирование рынка азартных развлечений?

Регулирование государством рынка азартных игр является важным элементом обеспечения общественной безопасности и здоровья граждан. Азартные игры могут стать причиной многих проблем, таких как зависимость от игры, ущерб, проблемы с психическим и физическим здоровьем и преступность.

Рынок азартных игр имеет тенденцию к росту, и это создает потребность в эффективном регулировании. Государство может играть важную роль в обеспечении безопасности и благосостояния общества, разрабатывая законодательство, регулирующее функционирование рынка азартных игр.

Одной из главных задач регулирования этого рынка является обеспечение безопасности игроков. Государство может устанавливать ограничения на рекламу азартных игр, требовать от операторов игровых заведений соблюдения определенных стандартов безопасности и устанавливать ограничения на возрастные рамки для игроков.

Другим важным аспектом государственного регулирования азартного сектора экономики является уменьшение риска преступной деятельности, связанной с этим рынком. Мошенники, использующие азартные игры в качестве мошенничества и отмывания денег, могут стать серьезной угрозой общественной безопасности. Государство может принимать меры, такие как лицензирование операторов игровых заведений, чтобы снизить риск преступной деятельности в этой области.

Подобные подходы позволяют контролировать затраты надлежащим образом и обеспечивать надежный контроль над расходами. Обеспечение гарантий на возврат выигрыша игрокам является еще одним важным элементом регулирования игорного бизнеса.

В некоторых странах, таких как США и Канада, законодательство предусматривает обязательные гарантии выплаты выигрышей игрокам в случае банкротства казино или другой организации, занимающейся игорным бизнесом. Это позволяет игрокам быть уверенными в том, что их выигрыши будут выплачены, даже если официальное казино сталкивается с финансовыми проблемами.

Кроме того, государственное регулирование игорного бизнеса может помочь снизить риск развития зависимости от игры. Для этого законодательство может предусматривать ограничения доступа к игре для лиц с определенными факторами риска, такими как возраст, состояние здоровья, социальный статус и т.д. Кроме того, законодательство может предусматривать обязательные меры по предотвращению развития зависимости от игры.

Читайте также:
29 мартa, 2023 среда
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
29 мартa, 2023 среда
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
29 мартa, 2023 среда
Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина решением о ядерном оружии в Беларуси, - Bloomberg
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
10:00
OPINION
Российское ядерное оружие в Беларуси ничего не изменит
09:36
Из-за шторма в Черном море находится один ракетоноситель РФ, также погода критическая для авиации и дронов, - Гуменюк
09:09
Даниил Гетманцев
НДС на горючее вернут на уровень 20%, его понижение было ошибкой, - Гетманцев
08:58
В прошедшие сутки РФ обстреливала три района Харьковщины: повреждены дома и инфраструктура, ранены люди
08:55
С апреля украинские беженцы в Польше смогут получить карту побыту
08:44
TikTok
В США сенатор-республиканец заблокировал попытку полностью запретить TikTok
08:37
Япония передала Украине помощь на $470 млн
08:26
За сутки Россия убила мирного жителя Донетчины, 5 человек ранены
08:20
Инфографика
ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили не менее 172,9 тыс. россиян
08:13
США
США выделят $9,5 млрд в поддержку демократии в мире
08:10
Эксклюзив
Государственный бюджет России начинает трещать по швам, - дипломат Огрызко
08:03
OPINION
Зеленский тщетно зовет Си в Киев
08:01
Двух фигурантов дела по "пьяным вечеринкам" в Киеве выпустили под залог
07:48
Враг выпустил более 200 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть раненый и погибший
07:47
ФСБ
Правозащитники приостановили эвакуацию российских силовиков за границу: один из них мог быть причастен к военным преступлениям
07:31
В Швейцарии уйдет с молотка редкий скелет тираннозавра
07:18
Алексей Данилов
За ноги выносить не будем: силой представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не будут выгонять, - Данилов
07:05
За сутки РФ нанесла по Украине 5 ракетных и 25 авиаударов, а в Крыму ФСБ производит унизительные фильтрации, - Генштаб
06:55
Японская техкомпания учит искусственный интеллект находить мины: точность около 90%
06:40
Америка намерена вернуть Россию к исполнению договора о ядерном оружии, - госдеп
06:20
Обновлено
США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины
06:00
Вторжение РФ в Украину нанесло огромный ущерб мировой экономике, - президент Аргентины Фернандес во время визита в США
05:56
Генерал Милли: Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности в течение многих лет
05:32
Белый дом
Бывший госсекретарь и вероятный кандидат в президенты США Майкл Помпео посетит Украину
05:23
Путин Эрдоган
Путин в конце апреля может посетить Турцию
05:06
Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн
04:39
Маск, Возняк и более тысячи экспертов призвали прекратить разработку искусственного интеллекта
04:11
Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд
03:43
"Цена, которую гражданские платят за войну": украинец Малолетка за снимки Мариуполя получил награду World Press Photo
03:16
В Киеве назначили нового главу патрульной полиции
02:47
США перечислили в госбюджет Украины грант в размере $1,25 млрд
02:19
В Минкультуры разъяснили, что, несмотря на судебный иск, УПЦ (МП) должна освободить Лавру
01:51
Германия выделит дополнительные €12 млрд на долгосрочную военную помощь Украине
00:55
Папа Франциск
Папа Франциск попал в больницу
00:27
"Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле
00:11
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры
2023, среда
29 мартa
23:31
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
23:22
"Приблизить победу порядка, основанного на правилах": Зеленский принял участие в глобальном саммите за демократию
22:55
Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
22:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV