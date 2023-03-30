Предложения КРАИЛ на 2023 год

Предложения, внесенные Комиссией, были включены в проекта Плана приоритетных действий правительства на 2023 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины под номером 221-р от 14 марта 2023 года.

Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса

Комиссия в рамках направления "Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса", представила предложения по созданию двух законопроектов:

Законопроект, регулирующий особенности проведения государственного регулирования в области организации и проведения азартных игр и лотерей во время военного положения;

Законопроект, направленный на изменение некоторых законов Украины для улучшения правового регулирования деятельности на рынке азартных игр.

Внедрение этих законопроектов позволит контролировать сферу азартных игр и лотерей во время военного положения, а также обеспечить поддержку и стабильность бизнеса в этой области.

Эффективное государственное управление

Список мер, направленных на улучшение государственного регулирования азартных игр и лотерей включает следующие законопроекты и проекты постановлений Кабмина:

Разработка законопроекта, который сосредоточен на особенностях государственного регулирования в сфере азартных игр и лотерей во время чрезвычайных ситуаций с целью совершенствования правового регулирования отрасли и обеспечения ее устойчивости.

Внесение изменений в некоторые законы, направленное на улучшение условий функционирования отрасли и повышение контроля над ее деятельностью.

Упрощение процедуры регистрации и мониторинга деятельности субъектов рынка через проект постановления Кабмина.

Внедрение системы слежения за деятельностью субъектов отрасли с использованием современных технологий и разработки механизма контроля за соблюдением законодательства в сфере азартных развлечений. Для этого рекомендуется утвердить порядок функционирования системы онлайн-отслеживания.

Почему важно государственное регулирование рынка азартных развлечений?

Регулирование государством рынка азартных игр является важным элементом обеспечения общественной безопасности и здоровья граждан. Азартные игры могут стать причиной многих проблем, таких как зависимость от игры, ущерб, проблемы с психическим и физическим здоровьем и преступность.

Рынок азартных игр имеет тенденцию к росту, и это создает потребность в эффективном регулировании. Государство может играть важную роль в обеспечении безопасности и благосостояния общества, разрабатывая законодательство, регулирующее функционирование рынка азартных игр.

Одной из главных задач регулирования этого рынка является обеспечение безопасности игроков. Государство может устанавливать ограничения на рекламу азартных игр, требовать от операторов игровых заведений соблюдения определенных стандартов безопасности и устанавливать ограничения на возрастные рамки для игроков.

Другим важным аспектом государственного регулирования азартного сектора экономики является уменьшение риска преступной деятельности, связанной с этим рынком. Мошенники, использующие азартные игры в качестве мошенничества и отмывания денег, могут стать серьезной угрозой общественной безопасности. Государство может принимать меры, такие как лицензирование операторов игровых заведений, чтобы снизить риск преступной деятельности в этой области.

Подобные подходы позволяют контролировать затраты надлежащим образом и обеспечивать надежный контроль над расходами. Обеспечение гарантий на возврат выигрыша игрокам является еще одним важным элементом регулирования игорного бизнеса.

В некоторых странах, таких как США и Канада, законодательство предусматривает обязательные гарантии выплаты выигрышей игрокам в случае банкротства казино или другой организации, занимающейся игорным бизнесом. Это позволяет игрокам быть уверенными в том, что их выигрыши будут выплачены, даже если официальное казино сталкивается с финансовыми проблемами.

Кроме того, государственное регулирование игорного бизнеса может помочь снизить риск развития зависимости от игры. Для этого законодательство может предусматривать ограничения доступа к игре для лиц с определенными факторами риска, такими как возраст, состояние здоровья, социальный статус и т.д. Кроме того, законодательство может предусматривать обязательные меры по предотвращению развития зависимости от игры.