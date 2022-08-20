Предложения Эрдогана базировать дальнейшие соглашения на основе зерновой схемы – абсолютно контрпродуктивны для Украины, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Дипломат прокомментировал инициативы президента Турции на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа во Львове.



"Предложения президента Эрдогана базировать дальнейшие соглашения или мир на основе схемы зернового соглашения - абсолютно контрпродуктивны для Украины. Потому что это может быть во время войны в интересах группы стран, частично в интересах России, и даже частично в интересах украинских производителей продовольствия. Нам важно подготовиться к новому урожаю и дать людям какие-то средства, но эта схема не работает для установления мира. Единственная схема, на мой взгляд, результата войны после деоккупации – это Украина вместе с США, Великобританией, Польшей и другими странами НАТО на одной стороне, а на другой стороне – страна, потерпевшая поражение, со своими сателлитами. Только такой вариант. Если дальше будет накручиваться подобная схема, что давайте снова так же и без западных союзников, то это очень скользкий путь в никуда", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины.



Валерий Чалый отметил, что эту позицию также понимают в Офисе президента Украины.

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