Предложение Украины о транзите дополнительных 55 млрд кубометров газа передали правительству Германии, - посол
Посольство Германии в Украине передало Федеральному министерству экономики и энергетики украинское предложение транзита дополнительных 55 млрд кубометров газа в год на специальных условиях
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Укринформ.
"Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать", - сказала Фельдгузен.
Дипломат подчеркнула, что Германия пытается сохранить транзит газа по украинской газотранспортной системой.
В то же время посол Германии спрогнозировала, что газовый транзит когда-нибудь прекратится полностью и посоветовала Украине модернизировать свою ГТС под транспортировки водорода, чтобы в дальнейшем иметь энергетическую независимость и самой экспортировать энергию.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа .
- Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что всем, кто хочет поставлять газ через Украину, предложена скидка.
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