Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, важно, что после падения ракеты в польском Пшеводуве Германия согласилась передать полякам комплексы ПВО Patriot, а в инфопространстве Польши появляются заявления, что лучше бы это вооружение предоставили Украине, чтобы иметь более близкий рубеж обороны для защиты от РФ.

"Это еще один важный толчок, который, думаю, приведет к тому, что у нас будет более мощная система защиты от крылатых и баллистических ракет. И мы к этому, как понимаем, идем", - подчеркнул Сергей Згурец.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил, что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак написал, что страна стремится разместить у границы с Украиной ПВО Patriot от Германии.

Германия предложила укрепить польское воздушное пространство своими системами ПВО Patriot.

23 ноября министр национальной обороны Польши призвал Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot и разместить их у границы.

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