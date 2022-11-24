Предложение Польши о предоставлении систем Patriot Украине станет толчком для передачи ВСУ противоракетной обороны, - Згурец
Предложение Польши предоставить немецкие системы ПВО Patriot Украине подтолкнет Запад к передаче ВСУ более мощной противоракетной обороны
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
По его словам, важно, что после падения ракеты в польском Пшеводуве Германия согласилась передать полякам комплексы ПВО Patriot, а в инфопространстве Польши появляются заявления, что лучше бы это вооружение предоставили Украине, чтобы иметь более близкий рубеж обороны для защиты от РФ.
"Это еще один важный толчок, который, думаю, приведет к тому, что у нас будет более мощная система защиты от крылатых и баллистических ракет. И мы к этому, как понимаем, идем", - подчеркнул Сергей Згурец.
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
- 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
- Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил, что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.
- 21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак написал, что страна стремится разместить у границы с Украиной ПВО Patriot от Германии.
- Германия предложила укрепить польское воздушное пространство своими системами ПВО Patriot.
- 23 ноября министр национальной обороны Польши призвал Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot и разместить их у границы.
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