Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, сказал глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов на пресс-конференции 28 июня в Киеве.

"Решение комиссии – это высказанные рекомендации, решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должно решать громада, органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Мозгунов подчеркнул, что решения комиссии носят рекомендательный характер, чтобы обратить внимание органов местного самоуправления на проблемы.

Что касается рекомендаций относительно города Запорожья, член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова заявила, что на сегодняшний день в научных кругах есть разные толкования таких названий, как "Запоріжжя" и "Запорожжя".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то, и то название мы считаем правильным, они соответствуют нормам украинского литературного языка", - добавила она.

Предложение по переименованию, по ее словам, поступило от жителей Запорожья. Комиссия сначала вообще не собиралась рассматривать этот вопрос.

"Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить, каким будет название", - сказала Новикова.

Относительно еще одного предложения, которое вызвало резонанс, а именно рекомендация переименования города Бровары в Бровари, в нацкомиссии заявили, что это соответствует грамматическим нормам украинского языка.