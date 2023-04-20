Больше всего шокируют не абсолютная неприемлемость этого набора амбициозных фантазий, а цинизм, в который их заворачивают, делая вид, что СВО – это право феодала наводить порядок в собственном уделе.

Казалось бы, после недвусмысленных международных реакций, санкций, заявлений мировых лидеров Песков вместе с Медведевым и Ко должны закрыть рты и сидеть тихо в своем болоте. Но нет, — то, что они "несут", — даже не пропаганда, это, скорее, поток подсознательного из уст не очень адекватных персонажей.

Когда заместитель председателя Совбеза России, размахивая кулачком, угрожает Сеулу за обещанную им вооруженную помощь Украине, то, конечно, скрывает факт, что именно от Южной Кореи зависит целая отрасль московской промышленности, причем критически важная – экспорт сжиженного газа. Да и Кимы не слишком ждут российского смертоносного железа, поскольку своего у них – пруд пруди. Но Медведев должен что-то говорить, иначе выпадет из виду своего фюрера…

Песков интенсивно развивает идею, озвученную "печальной лошадкой" Лавровым, о странном стремлении эрефии завершить войну

А Песков интенсивно развивает идею, озвученную "печальной лошадкой" Лавровым, о странном стремлении эрефии завершить войну. "Мы подробно не раз уже объясняли причины происходящего те цели, которые мы преследуем в этой связи", — говорит глава российского внешнеполитического ведомства. Но, пожалуй, не слишком подробно, потому что пресс-секретарь бункерного решил уточнить: Москва "готова прислушаться к любым идеям по урегулированию в Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы (курсив мой. – Авт. )".

Вопрос даже не в том, что "интересы Москвы" неприемлемы ни для Украины, ни для ее партнеров. Особенно, когда речь заходит об "неучастии Украины в НАТО", — сегодня в Киеве генсек Альянса похоронил розовые мечты Москвы относительно этого. Вопрос в аудитории, которой адресованы эти месседжи-"голуби мира". Что Лавров, что Песков имели в виду Бразилию — страну, президент которой безапелляционно и в унисон с кремлем заявил, что, мол, Киев может легко завершить конфликт, отдав агрессору захваченные им территории.

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Я сомневаюсь, однако, что лидер латиноамериканской страны не проинформирован, что российские оккупационные войска творят на этих украинских территориях, равно как убежден, что Лула осознает: его риторика не лезет ни в какие ворота международного уклада и порядка. Списывать все на традиционное латиноамериканское левачество — значит признать факт, что Бразилия действует в пику, прежде всего, Америке, пытаясь подорвать ее роль лидера свободного мира. Если так пойдет дальше (хотя Лула в последнее время подкорректировал свои заявления), то "ось зла", ассоциирующаяся сейчас с Москвой, Пекином и Венгрией, распространится и на Глобальный юг. Собственно, в этом и состоит идея Путина – превратить СВО в мировое противостояние демократий и автократий.

Лула осознает: его риторика не лезет ни в какие ворота международного уклада и порядка. Списывать все на традиционное латиноамериканское левачество — значит признать факт, что Бразилия действует в пике, прежде всего, Америке, пытаясь подорвать ее роль лидера свободного мира

В омут этой – пока еще тлеющей войны, – втягивают не только старые эфэсбэшные "консервы", финансируемых и коррумпированных Москвой политиков. Ибо заявления Лулы возникли не на пустом месте, после разговора с Эмманюэлем Макроном он заявил о существовании какого-то особого, бразильско-французского мирного плана. Если учесть, что парижский политик совсем недавно говорил с Си Цзиньпином, то можно не сомневаться – в основе этого "плана" лежит уже известная "китайская формула мира".

Казалось бы, после длительных сердечных разговоров с Путиным, Макрон должен все понять: требования России – это требования даже не террориста, а маньяка, который маскирует пацифистской риторикой подготовку к следующему преступлению. Но какое-то странное упрямство, помноженное на сакрализацию так называемой real politic, толкает его на безрассудные жесты.

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После длительных сердечных разговоров с Путиным, Макрон должен все понять: требования России – это требования даже не террориста, а маньяка, который маскирует пацифистской риторикой подготовку к следующему преступлению. Но какое-то странное упрямство, помноженное на сакрализацию так называемой real politic, толкает его на безрассудные жесты

Вполне можно предположить, что о "мире в Украине" будет говорить и Папа Франциск, собравшийся на аудиенцию с Виктором Орбаном. Скажите, о каком "мире" уполномочен заявлять венгерский лидер, отказывающий Украине в праве на государственность? Поправки на миссионерство визита Понтифика здесь не работают, пацифист из Рима с упрямством библейского осла не видит разницы между агрессором и жертвой. И постоянные намеки, что, мол, Папа не готовит сценариев, что это делает его свита, становятся уже моветоном. Наверное, в Папской курии знают, чего именно хочет наследник Петра, и усердно угождают ему.

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Слава Богу и ВСУ, а также адекватным политикам, риторика маньяка не работает. Во-первых, потому, что в мире прекрасно понимают, что и от кого защищают украинцы, что Россия – действительно несовместимый с реалиями XXI века мир, и его следует остановить и изолировать. Во-вторых, переговоры с террористами и маньяками исключены априори. В-третьих, по совокупности военных преступлений Путин и Ко, вероятно, превзошли немецких нацистов во Второй мировой войне. А безнаказанное зло чревато не только материальными рецидивами, но и ценностными патологиями.

Поэтому только общая победа Украины и наших союзников будет гарантировать покой и развитие для народов мира.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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